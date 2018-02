Representante Quiquito Meléndez discrepa de la determinación del FEI al no presentar cargos contra alcalde de Villalba

El representante José Enrique “Quiquito” Meléndez reaccionó con incredulidad ante la determinación del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (FEI), que no presentó cargos contra el alcalde de Villalba, Luis Hernández Ortiz, y adelantó que estudiará la posibilidad de interponer algún recurso legal.

“La determinación no me ha sido notificada de manera oficial, por lo que no he podido evaluar la o las razones que fundamentan el fallo. De la información reseñada por los medios se desprende que el FEI decidió no presentar los cargos criminales contra el alcalde por no contar con evidencia suficiente para sostenerlos más allá de toda duda razonable”, señaló el legislador.

El político del Partido Nuevo Progresista advierte que “esa aseveración nos parece importante, porque de entrada establece que aunque los delitos se cometieron o se pudieron haber cometido, no se contó con evidencia suficiente para probarlos en un tribunal”.

“Aunque respeto la determinación del FEI, discrepo de su determinación y entiendo, al igual que el Departamento de Justicia, que los delitos se cometieron. Esta determinación no sólo envía un peligroso mensaje de impunidad y desalienta la participación ciudadana en las investigaciones contra funcionarios públicos, sino que también proyecta un gran fracaso de la Justicia”, apuntó.

Por último, dijo que tan pronto sea notificado oficialmente de la determinación “y luego de realizar su correspondiente análisis, estaré en posición de determinar los pasos a seguir. En este momento no se descarta pedirle al FEI que reconsidere su determinación, ni cualquier otro curso de acción legal”.