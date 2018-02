Quiquito Meléndez: No continuarse con caso del alcalde de Villalba envía mensaje de "impunidad"

Luego de enterarse que el Panel de Fiscal Especial Independiente (PFEI) decidió no presentar cargos formales contra el actual alcalde de Villalba, Luis Hernández Ortiz, por un supuesto caso de corrupción, el representante José 'Quiquito' Meléndez opinó que la oficina encargada de presentar cargos contra funcionarios envió un mensaje equivocado de impunidad.

El PFEI determinó ayer que no hay causa alguna contra Hernández Ortiz al no encontrarse evidencia alguna de actos de corrupción y, por ende, no poderse vincular a los alegados delitos.

"Esta determinación no solo envía un peligroso mensaje de impunidad y desalienta la participación ciudadana en las investigaciones contra funcionarios públicos sino que también proyecta un gran fracaso de la justicia", criticó el legislador del Partido Nuevo Progresista (PNP).

Aunque respeta la decisión, el político opinó que el documento sí acepta que hubo delitos que se cometieron o que se pudieron haber cometido, pero los cuales no tienen evidencia fuera de duda razonable para sostenerse en un tribunal.

Foto: Parte de la decisión del FEI sobre el alcalde de Villalba, según suministrada por el municipio/Suministrada

'Quiquito' Meléndez también comunicó que no se le ha notificado oficialmente de la "no causa". Dijo que cuando se le entregue el informe del PFEI entonces determinará los pasos a seguir. No obstante, precisó que "en este momento no se descarta pedirle al FEI que reconsidere su determinación, ni cualquier otro curso de acción".