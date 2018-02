Varios representantes PNP votarán por expulsión de Ramón Rodríguez

Un grupo de legisladores del Partido Nuevo Progresista (PNP), encabezados por José Aponte, José “Quiquito” Meléndez, Juan Oscar Morales, Víctor Parés y Eddie Charbonier afirmaron hoy, jueves, su intención de votar a favor de la expulsión del representante Ramón Rodríguez, según lo recomendado por la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes.

“El presidente de la Cámara, Carlos Méndez, ha sido claro: no hay espacio en este Cuerpo para actos de violencia contra la mujer. La Comisión de Ética, luego de un detallado proceso, encontró que el representante Rodríguez en efecto agredió a su empleada y compañera sentimental, violando así el artículo 3.1 de la Ley 54, el cual describe el delito grave de maltrato”, dijo Aponte.

Y agregó que “ante esto, no hay otro camino que no sea votar por la expulsión. La integridad de la Cámara tiene que ser salvaguardada. No podemos tener aquí a ningún agresor”.

Por su parte, Meléndez recalcó que desde que salió la información pública, él ha sido claro que el representante debería renunciar.

“Fui enfático en pedir la renuncia luego de que trascendiera públicamente las acciones imputadas. No se puede tolerar actos de violencia en contra de una mujer, venga de donde venga. Esta conducta no tiene espacio en la Cámara ni en nuestra sociedad. El mal de la violencia doméstica tiene que ser erradicado. Nosotros vamos a votar a favor de la expulsión”, afirmó.

De la misma forma se expresó Charbonier, quien agregó que “la Cámara se ha distinguido por su transparencia y política de cero tolerancia a actos indebidos. Esta situación atenta con mancillar el nombre de una institución que tanto bien le ha hecho a Puerto Rico. La Comisión de Ética determinó, unánimemente, que el legislador en cuestión agredió a su empleada y eso amerita la expulsión inmediata”.

Mientras, Parés señaló que “el maltrato en contra de una mujer es un acto deplorable y debe y será censurado con el más fuerte de los remedios que nosotros podemos implementar: la expulsión del Cuerpo. Rodríguez no representa los valores y principios de la Cámara ni los de sus constituyentes”.

Para culminar, Morales destacó que “la prueba es clara, el proceso fue transparente, y la recomendación fue avalada, unánimemente, por los miembros de la Comisión y estaré votando por la expulsión, porque tenemos que enviarle un mensaje claro al pueblo: no se puede permitir el maltrato a la mujer, jamás”.