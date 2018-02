Rivera Schatz emplaza a Aníbal José Torres por señalamientos de corrupción en San Juan

Los señalamientos sobre un esquema de corrupción en el municipio de San Juan dieron paso a un intercambio tuitero entre el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz y el senador popular, Aníbal José Torres cuando el primero emplazó al segundo a acudir a las autoridades.

Rivera Schatz recurrió nuevamente a las redes sociales para hacer su reclamo. El líder senatorial dijo que Torres debía actuar sobre las denuncias del municipio de San Juan con la misma celeridad que hizo denuncias sobre los mensajes de WhatsApp entre funcionarios de la administración de Ricardo Rosselló y el juez Rafael Ramos Sáenz.

De inmediato, Torres reaccionó en la misma red social y dijo que toda la corrupción debe investigarse. También pidió investigar la distribución y uso de los fondos de recuperación, tras el azote del huracán María a Puerto Rico.

“Hoy, el Presidente del Senado pide mi reacción a una alegados actos de corrupción en el Municipio de San Juan. Compañero senador, no hay espacio para ambigüedades en el tema de la corrupción. Que le caiga todo el peso de la ley a quienes le fallan al país. Esta ha sido mi postura siempre. El país lo conoce y no la cambiaré. Estoy seguro que la Alcaldesa de la Capital actuará con la firmeza que le caracteriza. Se trata de consistencia, compromiso y acción. He sido consistente en votar a favor de toda gestion investigativa legislativa. Ahora bien. Tambien me opongo a investigaciones que lo que pretenden es perseguir para erosionar liderato o para tratar de nivelar quien es mas o menos corrupto. Toda corrupcion es mala, de cualquier color. Si es para lo primero estoy seguro que no solo yo, sino todos los legisladores del PPD estaremos prestos a apoyar la fiscalización y prevención del mal de la corrupción. Y si es lo primero, entonces la agenda investigativa debe ser expandida para incluir el escandaloso manejo de los fondos para la recuperacion de Puerto Rico”, sostuvo Torres.