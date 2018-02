Advierte Carmen Yulín que no dará cabida a la corrupción en San Juan

La alcaldesa Carmen Yulín Cruz Soto advirtió hoy que no dará cabida a la corrupción mientras se encuentre al mando del municipio de San Juan.

Al reaccionar a una demanda presentada por la exempleada capitalina Yadira Molina en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para Puerto Rico, por alegadas represalias tras denunciar supuestos actos de corrupción en la División de Compras, la primera ejecutiva de la capital subrayó que “ningún acto de corrupción ha tenido, tiene, ni tendrá espacio en ninguna dependencia del Municipio Autónomo de San Juan”.

“Mis expresiones al grupo directivo siempre son de que todo comportamiento debe siempre ser legal, moral y ético”, estableció.

Cruz Soto apuntó que “todo empleado y supervisor del municipio tiene la responsabilidad de fomentar un ambiente libre de corrupción, tomar todas las medidas que sean necesarias para evitar los actos de corrupción”.

“En caso de que alguien tenga una sospecha de que un acto de corrupción podría estar sucediendo tiene una responsabilidad de denunciarlo”, aseguró la alcaldesa.

Con respecto a Molina, subrayó que su abogada ha sometido dos demandas en contra del municipio de San Juan en la corte federal.

“En ambos casos, el municipio de San Juan ha ganado las demandas”, dijo.

Precisó que las demandas ganadas por el ayuntamiento son: Comité Fiestas de la Calle San Sebastián, Inc vs. Municipio de San Juan, Cruz et als., Case 14-1929 (FAB) y Santos Córdova vs. Municipio de San Juan, Case 16-1348 (PG).

En la primera se reclamaban daños compensatorios y punitivos; el cese y desista del uso de las marcas que alegadamente pertenecían al Comité Organizador de las Fiestas de la Calle San Sebastián, libelo; interferencia contractual; represalias como consecuencia de las expresiones del Comité en contra de la administración; una orden para negociar contrato de buena fe y cese y desista de acciones discriminatorias relacionadas con libertad de culto y manifestaciones religiosas.

El tribunal federal desestimó todas las causas de acción de los demandantes y determinó que ni el municipio ni la alcaldesa discriminaron contra el comité ni sus miembros.

Además, estableció que el comité no tiene derecho alguno de propiedad sobre el nombre de las Fiestas de la calle San Sebastián, pues no es susceptible de apropiarse.

A pesar de que los demandantes solicitaron reconsideración, le fue denegada por el tribunal estadounidense en Puerto Rico.

En el caso Santos Córdova vs. Municipio de San Juan, Case 16-1348 (PG), 11 miembros de la Unidad Canina de la Policía Municipal demandaron al ayuntamiento y al comisionado de la Policía Municipal, reclamando el cómputo por el pago de horas extras y el pago que alegadamente no habían recibido.

La alcaldesa evidenció que “se desestimó la reclamación de 11 demandantes (y que) el tribunal validó el cómputo que realizó el municipio para pagar las horas extras a los policías”.

“En este caso el Municipio también salió victorioso”, reiteró.

Con relación a la demanda POR 8 millones de dólares de la exempleada Molina, la alcaldesa Cruz Soto explicó que es el tercero que esta abogada ha llevado en el foro federal, a nombre de sus clientes demandantes, contra el municipio del San Juan, que fue emplazado en la tarde de este jueves.

Aclaró que, como ha dicho en múltiples ocasiones en casos similares, la política del municipio de San Juan es no hacer declaraciones sobre controversias judiciales ante la consideración de un tribunal.