Puerto Rico cancela contrato de reconstrucción

SAN JUAN — Puerto Rico canceló el miércoles un contrato por 133 millones de dólares con una empresa estadounidense para reparar viviendas dañadas por el huracán María al determinar que la licitación fue concedida indebidamente.

Una comisión del Departamento de Vivienda de la isla publicó el martes un estudio según el cual la empresa Adjusters International, con sede en Nueva York y que contaba con subsidios de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias de Estados Unidos (FEMA), no cumplía con varios requisitos.

Uno de los vicepresidentes de la compañía, Daniel Craig, fue nominado por el presidente Donald Trump para subdirector de FEMA. Craig, quien trabajó en FEMA bajo la presidencia de George W. Bush, luego retiró su postulación.

Chad Kolton, vocero de Adjusters International, dijo a The Associated Press que no tenía comentario por el momento.

El secretario de vivienda de Puerto Rico, Fernando Gil, dijo que su agencia está considerando otras opciones para que no se interrumpan las labores de reconstrucción más de cinco meses después del huracán de categoría 4. Destacó que su entidad le había pedido a la justicia puertorriqueña remitir el contrato a la comisión de revisión a pesar de que legalmente no están obligados.

“Garantizar la transparencia en la otorgación de contratos es la máxima prioridad”, dijo Gil en un comunicado. "Nuestro enfoque sigue siendo ayudar a todas las familias que necesitan nuestra asistencia y velar por la reconstrucción de Puerto Rico".

Según cifras oficiales, el huracán María destruyó entre 70.000 y 75.000 viviendas y dañó a otras 300.000 en Puerto Rico, una isla de 3,3 millones de habitantes.

Adjusters International fue contratada para hacer reparaciones tales como arreglar techos, paredes, ventanas y calentadores.

Puerto Rico ha estado bajo escrutinio luego que, poco después de la tormenta, le otorgó un contrato de 300 millones de dólares a la pequeña empresa Whitefish Energy Holdings LLC. El contrato fue eventualmente rescindido y el director de la compañía local de electricidad renunció. Whitefish tiene su sede en la misma pequeña aldea de Montana de donde proviene el secretario del Interior estadounidense Ryan Zinke.

El Congreso de Estados Unidos ha asignado miles de millones de dólares para la reconstrucción de Puerto Rico, pero persisten temores de que el dinero sea malversado en un territorio que está tratando de reestructurar su deuda de 73.000 millones de dólares tras una recesión de 11 años.

Directivos de FEMA y del Departamento del Tesoro declararon recientemente que temporalmente retendrán un préstamo de emergencia de 1.000 millones de dólares por considerar que la isla no está sufriendo de la escasez de fondos de la que ha advertido en meses recientes.