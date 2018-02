Alcalde de Caguas critica respuesta del gobierno

El alcalde de Caguas, William Miranda Torres, condenó una vez más “la dejadez e incompetencia” del gobierno central, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y el Cuerpo de Ingenieros del Ejercito (Usace) para restablecer el servicio eléctrico a más del 45% de los cagüeños, especialmente del área sur de la ciudad y la ruralía.

Estas zonas llevan sin el servicio más de 4 meses y algunos desde el huracán Irma, que ocurrió diez antes del huracán María, en septiembre.

Miranda Torres ha sido un duro crítico de las operaciones de emergencia del gobierno luego del paso del huracán María. Casi la mitad de Caguas, la ciudad más importante del centro-oriental del país, no tiene energía eléctrica.

“A pesar que desde el primer momento, cumpliendo mi responsabilidad como alcalde, he hecho innumerables gestiones con los funcionarios responsables por los trabajos de energización y he dado seguimiento constante para exigir los planes de trabajo para Caguas, es indignante que tras casi 5 meses, me tenga que enterar, que tras que las brigadas privadas llegaron a Caguas tarde, a finales de enero, esta semana retiran algunas y una de las compañías de Estados Unidos, solo cuenta con una brigada, aun cuando tiene autorización para trabajar en más de una docena de comunidades de Caguas”, denunció en declaraciones escritas.

Agregó que brigadas que se supone llegaran esta semana, nunca llegaron “y ni siquiera se nos ha informado si van a llegar y que compañías tienen las brigadas disponibles no cuentan con los materiales para cumplir con el plan de trabajo establecido”, explicó.

“Si no es discrimen y dejadez, que alguien me explique cómo Caguas, que sufrió el embate directo del huracán María y es la quinta ciudad en extensión territorial de Puerto Rico, cuente sólo con aproximadamente un 55% de servicio eléctrico, mientras en pueblos que sufrieron menos daños, como Cataño, hoy esté 100% energizado, Guaynabo y Arecibo tengan más de un 85%, por dar solo algunos ejemplos”, argumentó el alcalde.

También se preguntó “qué razón pueden dar para que Caguas, con una población de más de 135,000 habitantes, 60% que vive en zona rural, un día como ayer tuviera solo 2 brigadas trabajando, mientras municipios como Bayamón tenía 68 brigadas; Arecibo, 33; Guaynabo, 16 y Ponce 28, (todos municipios en manos del gubernamental Partido Nuevo Progresista) aun cuando todos estos pueblos, con características demográficas similares, tienen por cientos mucho más altos de energización que Caguas. ¿Qué criterios están utilizando entonces para asignar los recursos?”.

El primer ejecutivo municipal denunció además que en reunión con directivos de la AEE y líderes comunitarios de Caguas, llevada a cabo el pasado 26 de enero en la sede de la corporación pública en Santurce luego de una manifestación convocada por diferentes comunidades de Caguas, la AEE presentó un plan de trabajo para las siguientes 4 semanas, y dicho plan de trabajo no se cumplió en su totalidad.

“Allí nos dieron ese plan de trabajo, que cubría el área norte de la ciudad asignada a brigadas de la AEE y otras compañías de Estados Unidos y no lo completaron. También se comprometieron en que el Cuerpo de Ingenieros, que tiene asignada la zona sur de la Ciudad, sometería la semana siguiente a la reunión el plan de trabajo para sus áreas y esto tampoco sucedió. Exigimos que los planes de trabajo se cumplan y que se nos entregue de una vez y por todas el plan de trabajo para la parte sur de Caguas y para los más de 50 ‘bolsillos’ que hemos identificado en la zona urbana ya energizada”, añadió.

Al alcalde y su pueblo, sostuvo él mismo en sus manifestaciones, “se nos acabó la paciencia, el sufrimiento es demasiado”.

Miranda Torres le reclamó al gobernador a que instruya a los directivos de la AEE y agencias gubernamentales a que hagan su trabajo en Caguas.

“Señor Gobernador, póngase en los zapatos de los miles de cagüeños y puertorriqueños y piense en el dolor, la frustración y la indignación que sienten al estar a oscuras a casi cinco meses del paso del huracán. A las comunidades criollas, les reitero que estoy y estaré siempre del lado de ustedes, sin importar colores, porque es mi responsabilidad velar por mi gente y así lo he hecho. Les pido que nos unamos y sigamos juntos llevando con fuerza nuestros reclamos. Confío en la valentía de nuestra gente y en la firmeza de nuestro espíritu criollo”, manifestó el alcalde del Valle del Turabo.