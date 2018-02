Ronpon lanza aplicación móvil para delivery

Los jóvenes empresarios Javier y Camelia Porrata anunciaron el lanzamiento de una aplicación móvil de su empresa de servicios Ronpon, especialmente diseñado para ser utilizado en teléfonos iPhone y con sistema Android.

Ronpon App cuenta con ventajas exclusivas como no tener límite de compra, inventario de sobre 375 productos actualizado constantemente, opción de entrega inmediata, entregas programadas por día y hora, perfil de usuario con varias direcciones de entrega y métodos de pago, entre otros.

El tiempo de entrega es de una hora o menos ya que la orden de Ronpon se despacha al momento de recibirse. El usuario sólo paga una tarifa de entrega entre $2.99 y $3.99 y gracias a su alianza con TO GO Stores, no se le añade comisión alguna al precio de los artículos.

La empresa opera más de siete meses a través de un sitio web para entregas en menos de una hora de bebidas como cervezas, vinos y licores y artículos de conveniencia en los diversos sectores del área metropolitana extendida: San Juan, Guaynabo, Trujillo Alto e Isla Verde.

Ronpon comenzó como el primer “delivery” de licores para fiestas, pero se ha convertido en una alternativa conveniente para ordenar de una extensa lista de artículos de conveniencia.

“El usuario no tiene que salir de su casa o trabajo ya que con el App desde su teléfono móvil inteligente (Android o IOS) puede comprar lo necesario para un compartir familiar o de amigos, las compras de relleno que se hacen camino a la casa, o cuando se da cuenta que se acabó la salsa de tomate para terminar de hacer la cena”, señaló Camelia Porrata.

Tras la emergencia que provocó el huracán Maria, cientos de usuarios utilizaron el servicio desde la página web, para comprar suministros como agua y comestibles, especialmente personas que residen en condominios y égidas con falta de electricidad.

Ronpon es un “startup business” desarrollado totalmente con talento puertorriqueño para el cual los Porrata contaron con Pixnabi Lab, desarrolladores y programadores de varias aplicaciones de éxito. La joven empresa ha generado alrededor de 10 empleos directos mediante sus asociados de entrega.

Para el lanzamiento de la App y a tono con la celebración de San Valentín, la juvenil empresa ha lanzado la campaña “Enchúlate de Ronpon”, con promociones especiales para sus usuarios y suscriptores. “Este San Valentín seremos como los Cupido de mucha gente, que puede ordenar por el App y hacer llegar su entrega a la dirección que nos indique”, dijo Javier Porrata.

Para más información, puede visitar Ronponpr en la web, Facebook e Instagram y las tiendas de aplicaciones de Google Play y Apple Store.