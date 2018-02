Sila se arrepiente de quitarse de la carrera a la gobernación

La exgobernadora de Puerto Rico, Sila María Calderón, aseguró que se arrepiente de haber renunciardo a su candidatura a la reelección por el Partido Popular Democrático (PPD) para las elecciones de 2004.

"Desafortunadamente, yo cometí el error… yo no me debí haber ido de la gobernación porque le hubiera dado continuidad al proyecto de comunidades especiales. Yo le hubiera ganado a Pedro Rosselló, definitivamente. Me hubiera encantado tener esa campaña, eso hubiera sido magnífico. Cuando miro para atrás… fue un error", dijo Calderón, de 75 años, en entrevista con WKAQ 580am.

La exlíder popular sostuvo, además, que pensaba que tenía poco tiempo de vida. "Se van a reír cuando diga esto. Yo pensaba que me quedaba poco de vida, me creía que era muy mayor. Fue un error".

Calderón se convirtió en enero de 2001 en la primera mujer en gobernar la isla y anunció que no aspiraría a un segundo término en verano de 2003.

Aníbal Acevedo Vilá fue el candidato por el PPD y derrotó a Pedro Rosselló en la contienda del 2 de noviembre de 2004. Este fungió como gobernador de enero 2005 a enero de 2009, siendo así sustituído por Luis Fortuño Burset.