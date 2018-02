Reguetonero, investigado por contratar menores en video 'erótico'

'El Nery', un cantante de reguetón argentino, es investigado por haber utilizado a menores de edad en uno des sus videos musicales.

De acuerdo con información de Infobae, en el clip aparecen dos chicas, al menos una de ellas de 14 años, junto al joven artista de 21, todos como protagonistas de escenas con contenido erótico.

El hecho es investigado por la división de delitos contra menores de la Policía de la Ciudad, que en las últimas horas allanó una productora encargada de llevar adelante la filmación y secuestró varias computadoras. Tanto el cantante como la productora podrían ser denunciados por abuso sexual y corrupción de menores.

El procedimiento fue ordenado luego de la denuncia del padre de una de las dos menores, quien reconoció a su hija viendo el video por internet. En las imágenes, que estaban disponibles en Youtube, aparece una joven de nombre Yamil semidesnuda, maquillada como mayor de edad, haciendo bailes eróticos y siendo manoseada por Nahuel Salazar, nombre real de "El Ñery".

Salazar reconoció que fue él el encargado de "haber conseguido a las chicas", pero aseguró desconocer que se trataba de una menor de edad, y le endilgó el error a la productora LyV, encargada de realizar el video.

"La verdad que hay que tener más cuidado con este tema. Uno está confiado de que está trabajando bien y aparecen este tipo de cosas", dijo este mediodía el cantante al canal C5N. Y aseguró que "con las chicas está todo más que bien".

"Ñery" aseguró que ya tomó contacto con la familia de la joven, a quienes pidió disculpas. "Al principio no sabía que era una menor de edad. Me enteré cuando una de las chicas me contó de la denuncia", afirmó, y dijo estar "shockeado" por la situación.

El joven de 21 años explicó que él mismo realizó una convocatoria en las redes sociales, y que la menor se propuso para participar del video. Nahuel Salazar aseguró que las chicas "no hicieron nada que no fuera contra su voluntad" a pesar de ser menores.

De todas maneras, está en curso una investigación que apunta a saber cuál era el objetivo de la productora, si se trataba de ganar dinero con las imágenes de las menores.

El video fue retirado del canal que el artista tiene en Youtube, ÑeryTV. Sin embargo, pueden verse otros videos realizados por LyV, la misma productora que está siendo investigada. Hasta ahora no hay detenidos.