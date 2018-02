Gobernador dice que Norma Burgos goza de su confianza

A pesar de las críticas que giran en torno a Norma Burgos, comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista, el gobernador Ricardo Rosselló afirmó en una conferencia de prensa que la funcionaria aún goza de su confianza.

Esto luego de que Thomas Rivera Schatz, presidente del Senado, y miembro del mismo partido político, solicitó públicamente la renuncia de Burgos, después de estar supuestamente implicada en la controversia de mensajes de texto que hizo renunciar al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Rafael Ramos Sáenz.

“Norma Burgos goza de mi confianza como presidente del PNP y, en segundo lugar, sobre el asunto que ya se ha discutido sobre los chats, nosotros tomamos una acción que es bien clara. Se les pasó a las autoridades pertinentes para que tomen acción”, soltó el primer mandatario durante su alocución.

Ramos Sáenz, que tan solo duró dos semanas en su puesto porque renuncio en medio de la tormenta, consultó por texto con varios funcionarios del PNP sus decisiones como juez de la Junta de Inscripción Permanente de Moca en las pasadas elecciones. El nombre de Burgos es uno de los que aparecen en la mencionada conversación, así como el de la subsecretaria de la gobernación Itza García, la administradora de ASUME, Waleska Maldonado y el secretario de la gobernación William Villafañe.

En días pasados, se anunció que el Departamento de Justicia, la Administración de Tribunales y la Oficina del Fiscal Especial Independiente estarían realizando una investigación al respecto. En lo que concierne a Fortaleza, según expresó ayer el gobernador, no estarían levantando una pesquisa, sino que confiarán en los entes que estarán tomando cartas en el asunto.

“El proceso que se ha estado estableciendo sobre los chats se va a estar dilucidando en lo que son los foros pertinentes […] Yo no tengo acceso a los chats de los que se está hablando. Esto amerita una investigación. Esto amerita una investigación y sin tener los elementos de juicio no pudo tomar una determinación. Aquí hay un foro, si hubo acción ilegal que se siga hacia adelante. Si no lo hubo que se establezca”, indicó Rosselló.

Sobre las expresiones de Rivera Schatz, quien comentó que se avergüenza de que Burgos sea la comisionada del PNP, y que además pidió explicaciones y renuncias a los funcionarios de la Rama ejecutiva, el gobernador hizo una invitación a dejar la confrontación política.

“Tengo que asegurarme que la política pública establecida con el públo y el plan programático se pueda ejecutar de manera apropiada. Quiero dejar bien claro que nadie me va a parar de esas gestión. No me voy a desconcertar […] Hago una invitación a todo el liderato a dejar la confrontación política a un lado y a concentrarnos por Puerto Rico”, acotó.