Gobierno se expresa sobre donativos perdidos e invasión de ratas en oficina de Florida

El director de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA), Carlos Mercader, aseguró que las declaraciones de Héctor Rodríguez, antiguo Community Officer de la Oficina Regional de PRFAA en Kissimmee, Florida sobre la pérdida de suministros es falsa.

En una comunicación escrita, Mercader indicó que "la oficina no cuenta con presupuesto para realizar envíos a Puerto Rico, y desde un principio se decidió que se colaboraría con organizaciones que pudiesen asistirnos en costear el transporte de los suministros. Las donaciones que aún están en la Oficina de PRFAA en Orlando son alrededor de un 10% del total recibido y no fueron enviadas a Puerto Rico porque se decidió que se donarían a familias puertorriqueñas desplazadas a la Florida como resultado del paso del huracán María. Como he expresado anteriormente, funcionarios de la Oficina Regional identificaron roedores en la oficina. Como medida preventiva, hemos decidido retener todas las donaciones que estaban en la oficina para llevar a cabo un inventario y asegurar que no fueron contaminadas".

Sobre las ratas, dijo que es un problema que no es nuevo y que "el pasado 10 de agosto, previo al paso de los huracanes, también se tuvo que fumigar y cerrar la oficina". También recalcó que el problema con los roedores es debido a un asunto estructural y no a la acumulación de los suministros.

El canal de televisión Telemundo Orlando reportó ayer desde donde encontraron cajas de suministros afectadas por las ratas.