Carlos Mellado: "El Colegio es el procurador del médico"

Luego de anunciar ayer que radicó su candidatura para presidir el Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, el doctor Carlos Mellado, exprocurador del Paciente (2011 – 2015), conversó con Metro sobre las prioridades en su agenda de trabajo y la campaña que emprenderá durante los próximos meses, previo a las elecciones que se realizarán el próximo 22 de abril de 2018.

“El Colegio debe enfocarse en buscar la inclusión de todos los profesionales médicos en una sola voz. Uno de mis objetivos de ser electo presidente es cabildear para extender a los pediatras, internistas, médicos de familia y generalistas el beneficio contributivo del 4% otorgado por virtud de la Ley 14 del 2017″, afirmó Mellado.

¿Qué lo impulsa a aspirar a la presidencia del Colegio de Médicos-Cirujanos de Puerto Rico?

– Tratar de ayudar a mejorar la práctica médica en Puerto Rico. Ahora mismo tenemos una fuga de médicos sin precedentes. Acabamos de pasar por una crisis humanitaria con el huracán María, y sabemos que muchos médicos compañeros se fueron. Llevo meses auscultando cómo está el sentir de los médicos y muchos quieren un cambio, no por nada malo en contra de Víctor Ramos (actual presidente), por el contrario, creo que él ha aportado mucho. Como todos, uno siempre tiene sus aciertos y desaciertos. Yo también los he tenido en las posiciones que he ocupado, y quiero ver de qué forma puedo contribuir a Puerto Rico, unificar a la clase médica, que ha tenido esta pérdida de fe en el Colegio y ahora creo que se ha agudizado un poquito más.

¿A qué adjudica esa pérdida de fe en el Colegio?

– Creo que el mensaje de médico a médico de que ellos tienen una portavocía, de que ellos pueden incidir en leyes que quizás impacten positiva o negativamente. Muchos médicos no lo ven de esa forma. Ven que esto es un grupito que tiene el control del Colegio y que siempre ha sido así, y no. Con esta campaña que voy a hacer, ir médico por médico, grupo por grupo, hospital por hospital, lo que vamos a hacer es eso: llevar otro mensaje de puertas abiertas al Colegio, de que las decisiones que se tomen en el Colegio son decisiones colegiadas y son decisiones en las que la mayoría es la que va a prevalecer. Que los médicos entiendan que el Colegio es de ellos y que así va a ser. […] El sentir es ese, el sentir latente es que el Colegio no les sirve como ellos quieren.

¿Cuáles han sido las incomodidades que ha identificado en la clase médica en términos de la administración del Colegio?

– Muchos médicos resienten que el Colegio gaste mucho dinero en abogados, en casos en el tribunal. Tenemos que adaptar el Colegio a la realidad económica, a una realidad basada en que muchos compañeros médicos quizás perdieron los trabajos, perdieron sus oficinas, se fueron del país. Nosotros tenemos que basar la realidad económica en eso. Se tiene que ver cuál es el gasto que existe realmente y qué es lo que es necesario y qué no, porque, al final del día, la razón de ser del Colegio es ayudar al médico, promover leyes en beneficio del médico y la educación en beneficio del médico. El Colegio es el procurador del médico.

¿Cómo el Colegio podría ayudar contrarrestar la fuga de médicos y qué haría como presidente?

–La fuga de médicos en Puerto Rico es bien clara. Es por una falta de presupuesto, mejores oportunidades de trabajo en Estados Unidos, y los médicos se van. No podemos tapar el cielo con la mano. Yo sé que el Gobierno ha hecho una serie de adelantos, como el incentivo del 4 %, que se tiene que extender para todo el mundo, pero aun así los médicos siguen pensando que están mal pagados; las aseguradoras pagan tarde. Nosotros, el Colegio, podemos entrar en una dinámica con mucho respeto con las aseguradoras y exigir pronto pago. Se puede exigir legislación y que, de hecho, esa ley está vigente, lo que se tiene es que activar el protocolo de pronto pago.

Que el Gobierno vele por nosotros los médicos, porque se hace legislación todos los días, pero tiene que haber legislación para proteger nuestros talleres, para que las aseguradoras, indiscriminadamente, no nos quiten contratos a los médicos. Tiene que haber legislación para nuevos médicos que se gradúan de sus especialidades o de Medicina, y muchas aseguradoras no los contratan, y eso es importante, y eso se le tiene que exigir al Gobierno.

En términos de la crisis que enfrenta el sistema de salud ante la falta de fondos, ¿cuál sería su plan de acción desde la presidencia Colegio?

–Todo eso se tiene que trabajar en Washington, cabildear por los fondos, y hay que pedirle al Gobierno de Puerto Rico que, de una vez y por todas, cree mecanismos para los récords médicos electrónicos, el MMIS, que son cosas importantes que van a hacer que se pueda enviar la data y esa data nos va a ayudar a que en Estados Unidos, el CMS entienda que nosotros tenemos una necesidad de allegar más fondos.

Es un trabajo bien arduo, que se tiene que hacer. Todos estamos unidos en una sola voz y es un trabajo que nosotros, como médicos, tenemos que exigirle tanto al Gobierno local como al federal, porque es injusto lo que está pasando con Puerto Rico, tanto en el Medicare como en Medicaid. Necesitamos tener paridad de fondos, y en la parte de Medicare aún más, pues nosotros pagamos el mismo porcentaje que paga cualquier persona en Estados Unidos, y tenemos que tener acceso a esos fondos.

En los pasados meses ha estado en la calle realizando labor médica voluntaria, como parte de la iniciativa Puerto Rico se Pone de Pie, tras el paso del huracán María. ¿Qué necesidades ha identificado?

–Hay todavía pueblos que no tienen médico, hay pueblos que no tienen pediatra, hay pueblos que tienen falta de acceso. Ahora mismo yo te puedo decir, porque sé y conozco, que hay muchos pacientes en la isla que no tienen acceso, porque las vías están todavía dañadas, hay pacientes que no tienen luz todavía y eso trastoca la dieta del paciente, si un paciente es diabético, por ejemplo, todo ese tipo de cosas se van exacerbando y yo creo que nosotros debemos hacer un plan como pueblo porque Puerto Rico va a seguir siendo azotado por huracanes, nosotros no estamos preparados. Por ejemplo, debemos tener un censo de los pacientes que hay encamados, los pacientes que hay con úlceras, pacientes que están aislados que uno tiene que saber de ante mano que ese paciente está aislado.