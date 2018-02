El San Juan Hotel anuncia su reapertura

El San Juan Hotel, Curio Collection by Hilton, anunció hoy que volverá a abrir oficialmente sus puertas el próximo 1 de octubre, tras su cierre en septiembre debido al impacto del huracán María.

Gracias a la restauración, reintroducirán la elegancia, sofisticación y dinámica vida nocturna por la que siempre se ha reconocido. Además, se reflejará en sus 388 habitaciones, villas frente al mar, piscinas y exuberantes jardines al aire libre, que combinan el esplendor tropical moderno con la elegancia del viejo mundo.

Con una larga historia –como uno de los lugares de descanso más deseados del Caribe y la hospedería de estilo de vida de lujo de Puerto Rico– la restauración revitalizará los interiores de la propiedad y su galardonada grandeza. Esto, se unirá a la renovación de $65 millones que se llevó a cabo el año pasado.

"Arraigado en una elegancia atemporal, El San Juan Hotel volverá a ser el principal destino de lujo en Puerto Rico", dijo en un parte de prensa el vicepresidente de inauguraciones y transiciones en Two Roads Hospitality, Craig Waterman.

Suministrada

Al recibir en este momento grupos de primeros auxilios y ayuda general luego del devastador huracán, El San Juan Hotel actualmente juega un papel principal en la recuperación de la isla. Administrado y operado por Two Roads Hospitality, la propiedad forma parte de Curio Collection by Hilton, un portfolio exclusivo de hoteles y resorts únicos en su clase seleccionados cuidadosamente por su característica personalidad.

"Rico en historia y con un estilo natural, el hotel ha sido el corazón de la Isla desde sus comienzos en 1958 y estamos encantados de volver a abrir con un aspecto rejuvenecido, prestigiosos servicios y auténtica hospitalidad puertorriqueña. Estamos impacientes por dar la bienvenida a una nueva generación de huéspedes junto a quienes han hecho del hotel una tradición en los últimos 50 años ", añadió Waterman.

Con un gusto evidente por el arte puertorriqueño que se encuentra a través de toda la propiedad, tanto Two Roads Hospitality como los propietarios del hotel, se comprometen en mantener el aspecto original de El San Juan Hotel.

Suministrada

La tan esperada reapertura contará con varias áreas restauradas, incluyendo la famosa caoba ornamental tallada a mano que recubre los techos del vestíbulo, las columnas y el arco abovedado sobre el área de registro. Con el propósito de devolver el hotel a su antiguo esplendor, todas las habitaciones serán renovadas de acuerdo a su estilo clásico, integrando una mezcla única de diseño histórico y moderno.

Los huéspedes y visitantes podrán disfrutar de una apariencia renovada en todos los espacios que incluyen el Chandelier Bar, los salones de actividades Grand Ballroom y Gold Jr Ballroom, los restaurantes Meat Market Miami Steakhouse y Caña by Juliana Gonzalez, el espacio de Aquarelle en la playa y la piscina, Well & Being Spa y el moderno Fitness Center de tres pisos para ofrecer una experiencia de bienestar completa.

Para más información sobre El San Juan Hotel o hacer una reservación, puede visitar elsanjuanhotel.curiocollection.com o puede llamar al (787)791-1000.