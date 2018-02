Afirman es "altísima" la probabilidad de vida extraterrestre

Nuevos estudios sugieren que una de cada seis estrellas pudiera tener un planeta con capacidad de sustentar vida, de acuerdo al Instituto SETI (Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre por sus siglas en inglés). Así lo destaca en una comunicación enviada a los medios de comunicación en Puerto Rico la Sociedad Astronómica del Caribe (SAC).

"Pensar que tan solo una simple estrella (nuestro Sol) es la única en nuestra galaxia con uno de sus planetas sustentando vida, sería egosísta y hasta absurdo si damos un vistazo a los números. Existen 2 trillones de galaxias. Observe bien el número: 2,000,000,000,000 de galaxias, cada una con un promedio de 200 mil millones de estrellas", lee la comunicación de la SAC.

La entidad insta a las personas a que durante la próxima noche con cielos despejados, salgan para observar el cielo nocturno tomando en cuenta el nuevo hallazgo. Agregan que una de cada seis estrellas que se observe pudiera tener un planeta con capacidad de sustentar vida.

Destacan que se puede asistir a una de las noches de observación bajo cielos oscuros que realiza la Sociedad de Astronomía del Caribe (SAC) para observar cúmulos o grupos de millones de estrellas. También se pueden ver zonas de estrellas formándose, como la Nebulosa de Orión.

Recientemente la entidad educativa estuvo observando un cúmulo galáctico que contiene cerca de 100 galaxias tan solo en el campo visual que estaba captando el telescopio.

Apuntan a que un dato importante es que el agua es esencial para la vida, y ya se encuentra evidencia de que existe agua líquida en otros lugares del Universo. Destacan como probable que los primeros extraterrestres que se descubran sean organismos microscópicos, ya sea en una de las lunas de Saturno como Encelado, o una de las de Júpiter, como Europa (ambas lunas tienen agua líquida), o incluso en el vecino planeta Marte.

"Es fascinante saber que ya se ha detectado la presencia de agua en la atmósfera de planetas que orbitan otras estrellas mediante espectrometría (estudio de la luz) en instantes en que se observa a un planeta transitando o pasando frente a su estrella", destacó Eddie Irizarry, vice presidente de la SAC.

Entre algunos de los descubrimientos recientes más notables, se destacan el de Trappist-1, un sistema solar que contiene siete planetas del tamaño de la Tierra orbitando a una misma estrella. Ahora, nuevos estudios de esa estrella sugieren que al menos dos de sus planetas (dos en un mismo sistema solar) pudieran sustentar vida.

El hallazgo se suma al de un planeta existente alrededor de Próxima Centauri, la estrella más cercana a la nuestra, el Sol, lo cual sugiere que la existencia de planetas extrasolares es sumamente común.

"Si tomamos en cuenta la inmensa diversidad de vida que observamos aquí, incluyendo extremófilos (organismos adaptados a condiciones extremas) es altamente probable la existencia de vida en otros lugares al ver la enorme cantidad de planetas extrasolares que existen", señaló la SAC al destacar que muchos de esos planetas orbitan a sus estrellas a la distancia ideal para sustentar agua líquida.

En cuanto a la posibilidad de que exista vida inteligente, según el instituto SETI, es probable que pudiera haber 10,000 planetas con capacidad de haber desarrollado seres inteligentes, esto tan solo en nuestra galaxia, la Vía Láctea, sin tomar en cuenta las millones y millones de galaxias que existen.

"¿Estaremos solos? Los números sugieren que no, pero las distancias son enormes por lo que pudiera tomarnos un tiempo corroborarlo. Muchos científicos estiman que en o antes de 25 años pudieramos tener evidencia de vida extraterrestre", lee el comunicado, al tiempo que destaca que hasta el presente, tal evidencia no existe. "Tampoco hemos sido visitados. Los astrónomos, que son los que más tiempo están observando los cielos, no tienen evidencia científica de seres o naves extraterrestres. Aunque algunos pudieran alegar que la NASA no divulgaría tal descubrimiento, no es así", asegura la SAC en su comunicado.

"Es todo lo contrario, están muy deseosos de hallar tal evidencia para divulgarla. Además muchos parecen desconocer u olvidar que esa no es la única agencia espacial del planeta. Existe sobre una docena de agencias espaciales muy capaces de realizar notables descubrimientos, como la Agencia Espacial Europea, entre otras. Estas, así como diversas universidades alrededor del planeta, equipos de científicos y otros expertos totalmente independientes están compitiendo y muy deseosos de tener el crédito de ser los que realizen el mayor descubrimiento en la historia de la humanidad; confirmar que no estamos solos en el enorme Universo", concluyó la entidad educativa.

