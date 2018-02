Educación presenta criterios para cierre de escuelas

En medio de la reducción de estudiantes que se ha registrado en el país, así como del millonario recorte presupuestario que se espera tenga el Departamento de Educación de acuerdo con el borrador del plan fiscal, la agencia inició un proceso para cerrar 305 escuelas.

En una mesa redonda con los medios, la secretaria Julia Keleher ofreció ayer los detalles sobre el transcurso para lo que llamó el Nuevo Sistema de Escuelas Públicas, con el que persigue crear una discusión dirigida a “cuáles son los alrededor de 800 planteles que el sistema de educación pública realmente necesita para atender las necesidades de 319 mil estudiantes”.

Tan pronto como en agosto de este año, de 1,110 escuelas, quedarán 805 planteles alrededor de la isla. No obstante, no será hasta el 31 de marzo en que se conozca la lista de consolidación.

La secretaria anunció que en los criterios para mantener una escuela abierta o cerrarla tomarán en cuenta la seguridad, distancia, planta física, capacidad, matrícula, accesibilidad, aprovechamiento académico, servicios a estudiantes de educación especial.

Al presente, hay 511 planteles que no se utilizan en más de su 75 % de capacidad. La región educativa con más escuelas de este tipo es Ponce, donde suman 100. Particularmente en ese municipio, en la zona urbana hay 44 escuelas ubicadas en un radio de tres millas de distancia.

Tanto la funcionaria, como el secretario asociado de Educación Especial, Eliezer Ramos, aseguraron que los servicios de los alumnos del Programa no se verán afectados, pues trasladarán las terapias de una escuela a otra. De hecho, la titular de Educación apuesta por aumentar los servicios que ofrece el propio Departamento ya que a través de remedio provisional resultan más onerosos para la agencia.

El presupuesto de Educación suma $2.5 mil millones, pero son el plan fiscal se espera tenga un recorte de $303 millones al año fiscal 2022. Según Keleher, uno de los nuevos cambios será asignar el presupuesto por región de acuerdo a la cantidad de estudiantes en cada uno de ellos.

Necesaria una región Rural

Además de las siete regiones, la secretaria propuso al gobierno federal una región rural, en busca de lograr fondos federales adicionales. Explicó que los pueblos de la montaña tienen menos estudiantes por escuelas, por lo que se pueden lograr fondos adicionales.

Sin embargo, hasta el momento, el Departamento de Educación federal aún no ha dado paso a la propuesta. “Nuestro sistema al ser unitario no se reconoce que existe en un distrito, me gustaría contar con ese apoyo (del gobierno federal) porque los $6,400 no darán para cubrir las necesidades de cada estudiante”, detalló Keleher.

A reconstruir escuelas

Al cerrar las escuelas se espera un aumento en los fondos destinados al mantenimiento de las estructuras. A esto se suma que se solicitaron $8.4 millones a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencia (FEMA, siglas en inglés).

No obstante, Keleher abundó que sus planes van más allá, pues espera desarrollar escuelas más grandes y modernizadas tipo campus, con los fondos que lleguen del gobierno federal tras el huracán María. Se espera que la reconstrucción inicie a principios del próximo año.