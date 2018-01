Así ha tratado Trump los asuntos de Puerto Rico

Muchos se preguntan si esta noche el presidente Donald Trump mencionará a Puerto Rico en su Discurso de Estado de la Nación. De lo que se sabe, habrán puertorriqueños en la audiencia, incluyendo a la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz. Lo cierto es que el tema de Puerto Rico ha estado muy presente en la administración de Trump por los eventos noticiosos que pusieron a la Isla en el ojo de los principales medios estadounidenses.

Aquí repasamos algunas de las veces que Trump ha hablado de Puerto Rico.

En mayo de 2016, aún siendo candidato presidencial expuso en una entrevista con CNN que no respaldaría un rescate financiero para Puerto Rico que desde entonces buscaba ayuda para la peor crisis económica de su historia moderna.

Dijo como candidato a la CNN que no respaldaba un rescate financiero para Puerto Rico

Ya como presidente y antes del embate de los huracanes Irma y María, Trump sostuvo el 26 de abril de 2017 que los demócratas intentaban cuajar un rescate financiero para Puerto Rico con dinero de los contribuyentes estadounidenses. De esta forma, el Presidente volvió a ubicarse en contra de ayudar a la Isla en medio de su crisis fiscal.

Democrats are trying to bail out insurance companies from disastrous #ObamaCare, and Puerto Rico with your tax dollars. Sad! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 26, 2017

Luego, la Isla sufrió el azote del huracán Irma y luego de María siendo este el desastre natural más grande en la historia de la Isla. María impactó a Puerto Rico el 20 de septiembre. El gobernador de la Isla, Ricardo Rosselló expuso que estaba en constante comunicación con la Casa Blanca y con el presidente Trump. Ya para el 25 de septiembre, Trump tuiteaba que Florida y Texas estaban manejando de forma genial la emergencia de los huracanes, pero que Puerto Rico sufría las consecuencias de su deteriorada infraestructura y su crítica economía para responder a la emergencia.

Texas & Florida are doing great but Puerto Rico, which was already suffering from broken infrastructure & massive debt, is in deep trouble.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 26, 2017

Al día siguiente, tuiteaba que los puertorriqueños estaban en los corazones y oraciones de los estadounidenses.

Ya para el 30 de septiembre y bajo fuertes críticas por la lenta respuesta del gobierno federal a la emergencia en Puerto Rico, Trump se embarcó en una guerra tuitera con la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, a quien describió como “nasty”.

The Mayor of San Juan, who was very complimentary only a few days ago, has now been told by the Democrats that you must be nasty to Trump. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 30, 2017

…Such poor leadership ability by the Mayor of San Juan, and others in Puerto Rico, who are not able to get their workers to help. They…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 30, 2017

El 3 de octubre visitó la Isla en un viaje en el que se echó porras por la respuesta de su administración a la desgracia en Puerto Rico. Desde Washington, antes de salir rumbo a la isla, Trump aseguró a reporteros que es “reconocido el excelente trabajo que hemos hecho, pero que “a nivel local tienen que ayudarnos más”. En la Isla estuvo unas horas, en las que visitó una comunidad en la zona metropolitana y lanzó papel toalla, como si fueran balones de baloncesto, en una iglesia.

Al día siguiente, El presidente volvió a dedicar varios tuits a Puerto Rico. Afirmó que fue "Un gran día en Puerto Rico ayer. Aunque parte de la cobertura de noticias es falsa, la mayoría mostró gran calidez y amistad".

Días más tarde, en una entrevista para un canal religioso, Trump alardeó del papel toalla que tiró a los puertorriqueños. “Ellos me decían: ‘lánzalos, lánzalos'”, dijo.

El 19 de octubre, recibió en la Oficina Oval al gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló para volver a alardear del buen trabajo hecho por su administración en Puerto Rico. Publicó un video en Twitter tras la reunión que sostuvo con Rosselló en Casa Blanca.

El 6 de octubre, jugó con la pronunciación del nombre de Puerto Rico. El presidente de EE.UU. dijo el nombre con un acento exagerado tres veces, diciéndole a la concurrencia: “We love Pueeeeerto Rico”

Ya el 12 de octubre de 2017, advertía que las autoridades estadounidenses no estarían en Puerto Rico indefinidamente. "No podemos mantener a FEMA, los militares y los primeros respondedores, que han sido increíbles (en las circunstancias más difíciles) en P.R. para siempre", expuso en Twitter.

…We cannot keep FEMA, the Military & the First Responders, who have been amazing (under the most difficult circumstances) in P.R. forever! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 12, 2017

Hoy el presidente da su Mensaje de Situación de Estado de la Nación y mañana concluye la distribución de agua y alimentos de emergencia en Puerto Rico.