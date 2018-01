Economista ve inconsistencias en el plan fiscal

“Me parece que hay ahí una inconsistencia en lo que son las proyecciones de la economía de Puerto Rico y los supuestos. Todo este andamiaje está sobre unos supuestos”, compartió la economista Heidie Calero, quien añadió que, si fracasaran esos supuestos, “el análisis también tiene que sufrir cambios”.

La economista indicó que “esos estimados que ellos hicieron de la ley 154 en los ingresos fiscales, quiere decir que las exportaciones de farma bajan. ¿Cómo tú vas a tener crecimiento de la economía cuando un sector de la manufactura, sin esas exportaciones, se van a pique para 2022? No sé a quién le pagaron para hacer estos modelos econométricos de Puerto Rico”.

De igual forma, comentó que en las proyecciones que el Gobierno hace sobre la ley 157, que aplican el por ciento del valor de las exportaciones, “ellos tienen, en el año fiscal 2018, como $1,761 millones y para el año 2022, está en $1,036 millones”. Calero expuso que no comprende cómo se muestra un crecimiento en este renglón hasta 2022. “Estamos hablando de un renglón de la manufactura que representa el 47 % del producto bruto. ¿Qué va a sustituir esa reducción tan significativa en las exportaciones de especialmente de farmacéuticas? Yo no sé si aquí vamos a tener tanta inversión por las Alianzas Público Privadas, si vamos a tener una inyección de capital extraordinaria”. Calero recalcó que el proceso de venta de activos de la Autoridad de Energía Eléctrica tomará 18 meses. “Quiere decir que, en dos años, todavía no vamos a tener esa inversión de energía eléctrica. Si eso es Energía Eléctrica, sigue por ahí con el agua, con los vertederos, con la Autoridad de Puertos, Carreteras, en fin, se me hace un poco difícil compaginar estas proyecciones de crecimiento económico con las otras proyecciones de APP y cuán ligero esta proyección puede entrar”.