Rosselló sobre consolidación del DRD: “No lo he sometido, que me lo enseñen”

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares se mostró hoy “sorprendido” de que se señale que La Fortaleza solicitó un plan de consolidación para el Departamento de Recreación y Deportes (DRD).

“No hace sentido, no lo he sometido”, dijo Rosselló Nevares luego de firmar un proyecto de ley para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores en el hogar San Agustín y Teresa de Río Piedras.

Sobre la situación, comentó que “para mí esto es una gran sorepresa. No hemos solictado un plan de consolidacion del DRD. No hace sentido, no he sometido un plan de consolidación, que me lo enseñen”

Explicó que “aquí se sometio proyecto de consolidación del Departamento de Desarrollo Económico (DDE) y de una serie de agencias, como Trabajo, y proximanente habrá otros proyectos, pero el del DRD no se ha sometido”.

Insistió en que “no está en consideración”, aunque admitió que puedem haber cambios, ya que “yo no veo el porqué Parques debe estar en el DRD; debe estar en una agencia ambiental o debe haber un mecanismo para pasarlo a los municipios”.

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz aseguró ayer que el DRD será una de las agencias que no se consolidarán bajo los planes de reorganización que someta la Rama Ejecutiva a la Asamblea Legislativa.

“En todo esto de los planes de consolidación nosotros no vamos a aceptar que el DRD se consolide con ninguna (otra agencia). Eso lo estamos hablando con el gobernador. La comunicación con el gobernador es excelente y quería dejar eso establecido”, expresó el presidente senatorial en la audiencia pública de la Comisión de Nombramientos del Senado en la que se evaluó el nombramiento de la licenciada Adriana Sánchez Parés para secretaria de la agencia.