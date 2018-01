Piden investigación contra exsecretario de Justicia

El senador del Partido Nuevo Progresista (PNP) Ángel “Chayanne” Martínez solicitó una investigación sobre las denuncias de que el exsecretario de Justicia, César Miranda, intentó engavetar la pesquisa sobre los actos de corrupción del expresidente y el exrector del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Urayoán Walker y Carlos Severino, en la otorgación de las becas presidenciales.

“Pedimos formalmente a la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, que inicie inmediatamente una investigación sobre las alegaciones de que su predecesor impartió instrucciones para que Justicia no siguiera con la investigación sobre la otorgación de las becas presidenciales en la UPR. De ser ciertas estas denuncias, esto marca un triste momento en la justica de Puerto Rico”, señaló.

Agregó que “no puede haber ninguna excusa. Venir ahora a decir que no se investigue porque viene otra administración, no es válido. Es como decir, no se investigue un crimen porque viene otra administración. La justicia debe ser ciega, igual para todos y se debe buscar en todo momento. Queremos saber la verdad”.

En febrero de 2016, el senador presentó sendas querellas ante Ética Gubernamental y el Departamento de Justicia en contra de Walker, así como contra el también expresidente de la Junta de Gobierno de la UPR, Jorge Sánchez, por supuestamente favorecer a un selecto grupo de estudiantes para otorgarles la mencionada beca.

“Cuando advinimos en conocimiento de este esquema para defraudar a nuestros estudiantes, tomamos cartas en el asunto de manera expedita y hoy se comprueba esa verdad. Es una pena que esto tuviese que ocurrir, pero este acto debe servir de disuasivo para todo aquel que pretenda utilizar a la UPR como su finca propia”, añadió el político.

De acuerdo con información disponible, los jóvenes Carlos Pagán, quien fuera asistente de Antonio García Padilla, y Arturo Ríos Escribano, exasesor del gobernador en temas de asuntos laborales hasta 2014, recibieron becas sin tener los requisitos para ellas.

El monto de la beca otorgada a Pagán ascendió a los 40 mil, aunque la solicitud inicial fue de 65,580. Otra que recibió la beca fue Mónica Sánchez, sobrina del expresidente de la Junta de Gobierno.

Walker determinó conceder el beneficio de la beca presidencial a Sánchez Sepúlveda, a pesar de que el comité no recomendó que se le otorgara.

Mientras que en el caso de Pagán, el informe resalta que a pesar de que no cumplía con dos de los tres requisitos de la Certificación, fue el único becado a quien Walker llamó directamente para preguntarle cuánto dinero necesitaba.