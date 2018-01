Ramos no se arrepiente del contrato Whitefish

A pesar de la controversia que provocó la contratación de Whitefish, empresa con dos empleados en nómina, y en momentos que gran parte del país sigue a oscuras, el exdirector de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Ricardo Ramos, sentenció en entrevista televisiva que no se arrepiente de su decisión.

El ingeniero aseguró que, en la condición en que se encontraba el país tras el azote del huracán María, Whitefish “eran los primeros que podían llegar”.

“De tener la máquina del tiempo y darle atrás al tiempo hubiera hecho exactamente lo mismo. A la APPA (American Public Power Association) yo la llamé el 27 de octubre y acaban de llegar de enero 15 hacia acá. ¿Por qué? El contrato de la APPA es uno muy restrictivo. No está preparado para una emergencia de la magnitud que le tocó a Puerto Rico”, expresó Ramos en entrevista con Jugando Pelota Dura (Univision).

Este precisó que la asociación exige que se le provea al personal hospedaje en hotel, agua, hielo, comida y combustible lo que no era posible por la situación que vivía el país tras el paso del ciclón. Mientras que el personal de Whitefish se quedaba en campamentos. “Ellos se van moviendo en campamentos o traen barcos con todos sus suministros”, precisó.

Asimismo, Ramos afirmó que ya se dio conocer una opinión legal de la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, apuntando que no hubo irregularidades en el proceso de contratación durante el periodo de emergencia.

“BTW ya salió la opinión legal de la Secretaria de Justicia diciendo que toda la contratación durante el periodo y salió hace tiempo, pero nadie lo reporta”, insinuando que los procesos bajo su administración se dieron sin irregularidades.

Sin embargo, Vázquez precisó ante preguntas de Metro hace unos días que el gobernador, Ricardo Rosselló Nevares no hizo ningún referido a Justicia para investigar la contratación de Whitefish.

Además, Ramos dijo que, a diferencia de otros gobernadores, Rosselló Nevares entendía la operación de la AEE. “Yo tengo que decir que el que fue jefe mío, que es el gobernador de turno sí la entendía y nosotros estábamos trabajando de la mano”, sostuvo.

Planificaba gasoductos

Más temprano en entrevista con NotiUno, Ramos habló que antes de salir de la AEE había trabajado un plan para distribución de gas natural mediante tuberías que a su juicio es un sistema de mayor resistencia para los desastres naturales y representa economías de hasta 30 % en el renglón del costo de combustible.

“Yo me fui antes de poder presentarlo al Gobernador”, dijo Ramos a preguntas de Enrique Cruz.

“El plan que se dejó hecho es un plan de futuro donde la energía distribuida es la base. Reduce los costos porque hay menos pérdida en transmisión y distribución, y crea una resistencia y seguridad ante embates del tiempo”, expuso.

De otra parte, afirmó que al llegar a la administración ya se consideraba la necesidad de inversión privada para la AEE, aunque recordó que había un plan de reestructuración de la deuda con los bonistas. “No había una intención programada. Sabíamos que el pueblo de Puerto Rico tenía ese reclamo (de privatizar). Yo personalmente entendía que la generación había que privatizarla porque debido a la situación financiera de la Autoridad, la Autoridad no puede construir una planta nueva. No tiene los fondos, no tiene el crédito, no tiene donde ir a buscar los fondos en el mercado de préstamos. En ese sentido, eso ya estaba planteado”, dijo.

Ramos detalló que en principio se planteaba que cualquier generación nueva sería privada, similar al modelo de EcoEléctrica y AES a través de contratos de compra de energía.

Finalmente, dijo que el apagar unidades como anunció el martes por la noche La Fortaleza es una operación normal en la AEE.

Fue en noviembre pasado que Ramos renunció al cargo porque “había una serie de distracciones y se tomó la decisión de ir en otra dirección”.