Nace “Game Changers”

La firma Brand Ambassador Marketing (BAM) creó la plataforma “Game Changers” a través de su portal Bamarketingpr.com con el fin de reconocer a profesionales que son modelos a seguir en su industria y que han contribuido a transformarla. Según Alexandra Rivera, fundadora de BAM y embajadora de las marcas de la compañía Pernod Ricard en la Isla, en su primera fase “Game Changers” se enfocará en entrevistas a líderes de la industria de espíritus destilados (donde Rivera se ha destacado por los pasados siete años) así como de las industrias de la gastronomía y la hospitalidad.

Por ejemplo, la plataforma se estrenó este mes con una entrevista al puertorriqueño Joe Cabassa, embajador del whisky Macallan para Latinoamérica y el Caribe. En esta ocasión, y por ser la primera de esta serie de entrevistas mensuales, fue Alexandra quien nominó a Cabassa ya que este ha sido un role model para ella. Sin embargo, y de forma espontánea, Cabassa nominó al “Game Changer” del mes de febrero, que será revelado más adelante. Pero, no siempre esta será la dinámica ya que los seguidores de BAM podrán apostar a su “game changer” predilecto y nominarlo a través de las redes sociales de BAM utilizando el hashtag #gamechangerpr: @bamarketingpr(Facebook) y @bam.pr (Instagram).

Según la creadora de este proyecto, "un “game changer” es un líder seguro de sí mismo, determinado y, a la misma, vez humilde. Está dispuesto hacer lo que sea necesario para ayudar a otros a tener éxito, ya que sabe que ayudar a los demás añade valor y propósito a su vida. Tiene valentía y está dispuesto a asumir retos sin temor y sin garantía de tener éxito. Comunica con pasión e integridad su respeto y amor por la industria y la comunidad. Se prepara día a día y ejecuta con una visión clara del futuro para tener un impacto significativo en colegas, la industria y el mundo".

Aunque el nombre y el concepto vienen dándole vueltas a la cabeza a Rivera hace más de un año, esta definió “Game Changers” hace tres meses luego de reflexionar sobre el legado que quiere dejar a través de BAM, en ruta a la celebración de su tercer aniversario. “Entonces, me pregunté qué podía hacer para crear una plataforma dentro de BAM que me permitiera unirme más a la industria en la que he trabajado por tantos años y reconocer a los colegas locales e internacionales que tanto yo como las personas admiramos porque son modelos a seguir con trayectorias y legados inspiradores. A la vez, sería una oportunidad para comunicar lo que hacemos en BAM, qué significa ser embajador de marca, qué implica, cuáles son sus roles y por qué hay una necesidad de desarrollar brand ambassadors en las industrias de espíritus destilados, la gastronomía, el turismo, los productos de consumo, los cosméticos, entre otras, o ser embajador de una marca propia”, sostiene Rivera.

Para conocer más sobre BAM y “Game Changers”, puede visitar Bamarketingpr.com, @bamarketingpr (en Facebook) y @bam.pr (en Instagram).