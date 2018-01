En controversia dos alcaldes populares por terrenos

Una controversia se suscitó hoy entre los alcaldes de Cayey y Guayama por unas tierras que afectan a 100 residentes. Ambos alcaldes, Rolando Ortiz Velázquez, de Cayey y presidente de la Asociación de Alcaldes, y Eduardo Cintrón, de Guayama, son del Partido Popular Democrático.

Luego de escuchar un memorial explicativo presentado Cintrón, el mandatario municipal de Cayey se mostró indignado con el argumento del primero de que no traspasará 68 parcelas al municipio vecino -que tienen unos 100 residentes- porque Guayama perdería beneficios federales.

“¿Cómo el criterio puede ser en beneficio de la institución del Municipio de Guayama y en perjuicio de lo que son las familias?”, argumentó Ortiz Velázquez junto a Manuel Vázquez y Waldemar Pérez, representantes de la comunidad El Cedro y Farrallón.

El problema consiste en que los residentes de los barrios Carite, Cedro, y Farallón, que pertenecen geográficamente a los alrededores del Lago Carite de Guayama, solo tienen accesos disponibles a través del Municipio de Cayey, en el cual que sus servicios.

Se indicó que a estos residente se les dificulta gestionar dichos servicios en Guayama y dirigen sus peticiones y preocupaciones al Municipio de Cayey, que en ocasiones se ha visto imposibilitado legalmente de asistirles, o ha intentado servir de puente de comunicación con agencias adscritas al Municipio de Guayama, se indicó.

“Los reclamos van desde un arbitrario recogido de basura como una pobre seguridad, problemas en las vías públicas y ante esto la dificultad de los accesos a servicios de salud”, añadió el deponente en las vistas.

Indicó que “se les olvida que si no se hace ese traspaso las familias de Guayama pierden beneficios de vivir con una mejor calidad de vida”.

Además, aseguró que “jamás y nunca” el Municipio de Guayama se afectará en programas federales. Indicó el ejecutivo cayeyano que Guayama tiene el tope poblacional requerido para sus programas, “son 45,345 habitantes y aquí estamos hablando de, lo máximo, 100 habitantes en 68 parcelas”.

Asimismo, aseguró que Cintrón no conocía esta comunidad hasta que él lo llevó personalmente.

“No sabía que existía, nunca había ido,” aseguró el Alcalde de Cayey el alcalde de Guayama, lo que indicó hizo también con alcaldes anteriores, como la exalcaldesa Glorimari Jaime, y aclaró que el reclamo no es contra nadie sino en beneficio de las familias.

Las expresiones surgieron en audiencia pública de la Comisión de Asuntos Municipales, que preside la senadora Margarita Nolasco, que considera la Resolución Conjunta de la Cámara 25. El senador popular Aníbal José Torres estuvo presente.

La resolución ordena a la Junta de Planificación a realizar un estudio sobre la viabilidad y posibilidad de anexar al Municipio de Cayey varios sectores colindantes al Lago de Carite que en la actualidad no tienen acceso a carreteras ni servicios en el Municipio de Guayama, al cual pertenecen gerográficamente.

A preguntas de los senadores, el representante del Municipio de Guayama, Gerardo Vigil, sostuvo que Cintrón no cedería a Cayey los sectores Cedro y Farallón, aunque sí estaría disponible para establecer acuerdos colaborativos.

“Por lo que yo puedo colegir de lo que el Alcalde de Guayama dice en su ponencia es que va a recoger la basura, los escombros. Nosotros preferimos que si el Alcalde de Guayama ha asumido la responsabilidad de proveer servicios, que lo haga, sin embargo quedarían sin atender elementos relacionados a la policía estatal, por la municipal tiene capacidades jurisdicciones, y el elemento de la salud porque por el lugar que viven no pueden ir a la Oficina del Medicare de Cayey, tienen que ir a la de Guayama aunque está más lejos”, sentenció.

El representante de la Junta de Planificación, Juan Jiménez, explicó que aunque la agencia tiene autoridad para realizar el estudio sobre la posibilidad de separar los sectores, el cual propone la medida legislativa, aún esperan por estudio de viabilidad que debe presentar el Municipio de Cayey por ser el receptor de los barrios.

Luego, la Junta de Planificación procedería a establecer la delimitación en los catastros de los lotes que serán transferidos. También se realizaría una vista pública en la que tanto los ciudadanos como las agencias participarían para finalizar el proceso.

Ortiz Velázquez explicó que el único acceso para estos sectores es a través del expreso Luis A. Ferré, por la salida 39, que es parte de su Municipio, luego hay que tomar la carretera 742 o 743 para acceder hasta la comunidad.

“Desde Cayey se toma alrededor de 15 minutos para llegar, no me imagino desde Guayama”, dijo y añadido que en múltiples ocasiones ha acudido a la Policía estatal para que conozcan cómo llegar hasta allí, pero aseguró que ante múltiples intervenciones aún no saben cómo llegar.

La senadora Nolasco fue alcaldesa de Coamo, un pueblo aledaño a Cayey y Guayama.