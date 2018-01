Trump pone en duda acuerdo sobre DACA, a pesar de promesa en el Congreso

El Congreso de Estados Unidos logró ayer un acuerdo bipartidista, poniendo fin al cierre del gobierno federal que se extendió por tres días, luego de que el líder republicano del Senado, Mitch Mcconnell, prometiera a los demócratas que se discutirá durante las próximas semanas el tema de inmigración y estatus de cientos de miles de jóvenes protegidos bajo el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), pero hoy el presidente Donald Trump puso en duda un posible acuerdo migratorio.

"Nadie sabe con certeza si los republicanos y demócratas podrán llegar a un acuerdo sobre DACA antes del 8 de febrero, pero todos lo intentarán", escribió Trump en su cuenta de Twitter.

El presidente añadió que las discusiones no solo girarán alrededor del estatus migratorio de los indocumentados, sino que también se enfocarán "en la Fuerza Militar y la Seguridad Fronteriza".

Nobody knows for sure that the Republicans & Democrats will be able to reach a deal on DACA by February 8, but everyone will be trying….with a big additional focus put on Military Strength and Border Security. The Dems have just learned that a Shutdown is not the answer!

