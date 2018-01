García Padilla dice Rosselló puede vender la AEE por los pasos que él dio en su administración

Para el exgobernador, Alejandro García Padilla el anuncio de su predecesor e incumbente, Ricardo Rosselló de que venderá los activos de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) es uno en la dirección correcta. De hecho, el pasado gobernante aseguró que ahora se puede encaminar esa venta por los pasos tomados bajo críticas en su administración.

“Había que hacer las cosas que me criticaron para estar en este punto”, sostuvo García Padilla en entrevista con Metro, al tiempo que afirmó hay compañías interesadas en comprar la AEE.

“Yo creo que es bueno que se logre por fin inversión privado en la generación de energía. Creo que las circunstancias actuales contribuyen a que eso se pueda hacer. Hay que entender que es bastante más complicado hacerlo que decirlo, pero si lo van a hacer y se hace bien, estamos dando un paso en la dirección correcta”, dijo el exgobernador.

García Padilla justificó que apoyando la privatización de la AEE no haya dado el paso concreto en esa dirección durante el cuatrienio que gobernó. Dijo que había una situación de precio que no ubicaba al gobierno de Puerto Rico en una posición favorable para negociar, ya que la deuda de la AEE superaba el valor real en que podía venderse. “Por eso el tan criticado me vale, por eso la tan criticada gestión para que pudiésemos tener el Título III de la Ley PROMESA. Cosas que hicimos permiten que ahora lo que valía $9,000 se pueda vender por menos de $9,000”, dijo al utilizar un valor hipotético para establecer el ejemplo.

El exmandatario apuntó a que bajo su administración se hizo un Request for Interest y hubo compañías interesadas en la AEE.

Sobre la posibilidad de que bajo un modelo privado haya un alza en precios para los clientes de la AEE, García Padilla reconoció que se trata de un asunto “bien complicado”. Dijo que el gobierno debe atenderlo en la negociación de compra venta comprometiendo al comprador a vender a cierto precio en base al precio del combustible que se vaya a utilizar. Agregó que bajo ese arreglo, el precio para los clientes sube si el precio del combustible sube. El exgobernador apuntó a que una cláusula así puede amarrarse a un compromiso de compra de más del 80 % de la producción del ente privado. “Tienes que lograr para que esa gente invierta aquí, convencerlos de que ellos van a poder vender esa energía”, sostuvo. También dijo que parte de la negociación debe ser que el comprador se comprometa a llevar servicio a zonas remotas y montañosas, así como la garantía de los empleos para los trabajadores de la corporación pública.

García Padilla estimó que el proceso para que la AEE pase de manos públicas a privadas demorará años. Advirtió que tampoco puede verse como una panacea, ya que por ejemplo en el huracán el sistema privado de proveedores de comunicación celular también cayó al suelo.

“Tiene que ser un proceso cristalino”, fue la reacción del expresidente del Partido Popular Democrático (PPD) ante los señalamientos del actual líder de la Pava que advirtió sobre la posibilidad de que se repita una selección como la de Whitefish.