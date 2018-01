Se enciende el debate por beso de joven a reportera

El Instituto del Género y Educación de Avanzada (IGEA) reaccionó en las redes sociales al beso que le dio un joven a la reportera de "Noticentro" (Wapa TV), Sylvia Verónica Camacho, en las Fiestas de la Calle San Sebastián celebradas el pasado fin de semana.

"No hay diferencia entre el acto de haber besado el cachete de una reportera sin su consentimiento y haber ido por detrás y agarrado sus nalgas. No es un chiste, no es una travesura inofensiva, es agresión. #ParaCabrón" (sic.), escribió IGEA en su cuenta de Facebook.

Entre los comentarios de varios cibernautas, algunos destacan que utilizar la campaña "Para cabrón" también es ofensivo, mientras otro sostuvo que: "En la era de los Millenialls se ofenden por Todo. Bajenle 2" (sic.).

La periodista no conocía al hombre que se atrevió a besarle la mejilla. Sin embargo, Camacho continuó la transmisión a pesar del inesperado suceso.

”¡Para, cabr*n!” es el nombre de la campaña que IGEA lanzó la pasada semana con el fin de que la prevención sobre agresiones sexuales no recaiga exclusivamente sobre las mujeres.

IGEA le ha salido al paso a la fracasada -y ahora inexistente- campaña ”anti agresiones sexuales” (publicada en estos días por la Oficina de la Procuradora de la Mujer), que daba a las chicas una serie de ”recomendaciones” para que estas no sufrieran ataques sexuales durante la celebración de las SanSe 2018.

”Recientemente han surgido varias campañas de prevención de agresión sexual o violencia que ponen el foco o el peso en aquello que la mujer pueda hacer para evitar ser víctima, y muy poco o nada sobre lo que pueda hacer una persona para no comportarse como un agresor sexual u hostigador. Hay que revertir esa práctica. En más del 90 % de los casos de agresión sexual reportados, las víctimas son mujeres y los agresores hombres. Reconocer esto nos obliga a asumir como colectivo la responsabilidad de intervenir cuando algún amigo o compañero cercano incurre en algunas de estas prácticas y decirle ¡PARA, CABR*N!”, publicó IGEA en sus redes sociales.

Mira el video: