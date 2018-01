Marco Rubio le tiró pesado a Ricardo Rosselló

Marco Rubio le ha tirado con todo a Ricardo Rosselló.

Quizás es porque fue el gobernador de Puerto Rico quien retó primero al senador en diciembre pasado, cuando dijo que estaba descontento con el proyecto de ley de impuestos de los republicanos. En aquel entonces, Rosselló dijo que haría campaña contra aquellos que le han “dado la espalda” a Puerto Rico.

Pues parece que Rubio se quedó con esa espinita.

“Si yo fuese el gobernador de un estado o territorio que no tiene electricidad, yo pasaría más tiempo allá que en Orlando. A veces, cuando la gente se siente criticada, bajo presión, buscan a otros para echarles la culpa, porque no lograron esto o lo otro. Yo no creo que sea sabio convertir el asunto de Puerto Rico en uno partidista”, dijo Rubio en declaraciones a un de los principales diarios de Puerto Rico en declaraciones recogidas también por el Miami Herald y The Hill.

El Herald y The Hill, al igual que otros medios internacionales, catalogaron las declaraciones de Rubio como un “golpe a las esperanzas de que el Congreso actúe con respecto a la estadidad”.

Los comentarios de Rubio suceden luego de que Rosselló visitara Washington hace una semana para presentar ‘La Comisión de la Igualdad’, un grupo de dos “senadores” y cinco “representantes de Cámara” que busca emular el Plan Tenesí de finales de los 1700s, y que también ha sido usado por otros estados como Alaska.

De hecho, el senador de ascendencia cubana, quien siempre ha respaldado la estadidad, fue muy categórico con sus declaraciones sobre cómo ve ahora mismo la posibilidad de un voto en el Congreso a favor de la estadidad para Puerto Rico.

“En este momento, francamente, no tenemos los votos en el Senado”, dijo Rubio. “Lo que quiero es evitar la derrota. Eso sería lamentable, porque la gente luego diría ‘Eso ya se votó en el senado’, y desafortunadamente mucha gente [en el Congreso] que votaría contra ello aún no entienden el asunto”.

Finalmente, Rubio destacó que seguirá “trabajando por los asuntos de Puerto Rico”, sin importar lo que diga Rosselló.

“He trabajado a favor de los asuntos de Puerto Rico antes de que él fuese electo gobernador y seguiré haciéndolo cuando él ya no sea gobernador”, manifestó.