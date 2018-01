Miles de dólares en multas en un solo día en el VSJ

El municipio de San Juan ya había otorgado el martes en la noche, víspera de las Fiestas de la Calle de San Sebastián, 40 mil dólares en multas a 40 vehículos que fueron además removidos de las calles del Viejo San Juan.

Las personas a las que se les removió el vehículo tuvieron que pagar en el acto y en efectivo $100 por el costo del enganche de la grúa, que colocaba los vehículos en un sector del estacionamiento de La Puntilla, también perteneciente al municipio, lo que significó unos $4,000 adicionales para las arcas municipales.

La grúa igualmente pertenece a la división de “empresas” del municipio. Usualmente, un enganche privado de grúa desde Hato Rey hasta Cupey cuesta $50. El trayecto entre una calle del Viejo San Juan a La Puntilla es apenas de varios minutos.

Un policía municipal en La Puntilla, donde un periodista destacado en La Fortaleza tuvo que ir a buscar su vehículo remolcado, le admitió que ya habían remolcado 40 vehículos el martes.

El periodista, que prefirió que no se revelara su nombre, se quejó de que en el área en que estacionó había línea blanca, había vehículos cercanos sin multas en el parabrisas, no había rotulación ni vallas impidiendo estacionar, y más aun, frente a él en la calle había dos guardias municipales que vieron la maniobra y no le advirtieron que no se permitía el estacionamiento, aunque luego el periodista les pasó por el lado camino a su trabajo y hasta los saludó con un “buenas tardes”. Estos no respondieron al saludo.

Luego en la noche, al terminar sus labores y descubrir y enterarse de lo que había ocurrido, bajo un intenso aguacero tuvo que recoger, como otras docenas de personas ya lo habían hecho, su vehículo en La Puntilla, previo a pagar $100 en efectivo por el costo de la grúa, más los $1,000 que deberá desembolsar por la multa. Una buena parte del estacionamiento estaba bajo agua y hasta por poco pierde los zapatos.

Las Fiestas de la Calle de San Sebastián están reglamentadas por la Ordenanza Municipal 12 (2017-2018). Esta Ordenanza, a la que le fueron anuladas ciertas secciones este miércoles en la noche por la corte federal del distrito de Puerto Rico por ser violatorias de los derechos de expresión comercial, comenzó a ser implantada desde este mismo miércoles, cuando iniciaron.

Sin embargo, las secciones referentes a las regulaciones de tránsito comenzaron a regir el lunes 15. La misma Ordenanza declara que debió ser divulgada ampliamente en los medios noticiosos.

También indica en su 37ma y penúltima sección: “Nada de lo dispuesto en la presente Ordenanza se interpretará como una limitación de los medios de comunicación para llevar a cabo sus tareas informativas del evento aquí reglamentado. Tanto la prensa escrita, radial, televisiva como cualquier otro medio de comunicación podrá transmitir y llevar a cabo sus responsabilidades, respetando la libertad de prensa garantizada por nuestra Constitución”.