Estos son los precios de los estacionamientos en las Fiestas de la Calle San Sebastián

Estacionamientos hasta por una cantidad de 25 dólares es con lo que se topan los ciudadanos en las tradicionales Fiestas de la Calle San Sebastián.

Espacios como el popular Doña Fela, con capacidad para más de 100 autos, se encuentran cobrando una tarifa fija de $10.00 para estacionarse por 24 horas, y que por su fama en el Viejo San Juan, ya en la mañana no tiene espacios disponibles.

Mientras que su vecino, el estacionamiento Galería Paseo, exhibe sus precios de acuerdo al tiempo estacionado, con hora inicial desde $2.75 hasta $12.75 con infracción en la quinta hora, siempre y cuando el lote no esté saturado.

Si el visitante no tiene la suerte de encontrar cupo en estos dos, dado a la rápido que se llenan, más adelante podría toparse con un autodenominado ''Vip Parking'', cerca del Departamento de Hacienda, con una tarifa de $25.00 durante 24 horas y con capacidad para 200 carros.



Publicidad



Por otro lado, podría optar por dejar su carro en Covadonga Parking, y pagar $5.00 siempre y cuando el sitio tenga espacios disponibles. Al menos 600 carros caben en el lugar.

Si no tuvo la suerte en ningún de los anteriores, Bahía Urbana cuenta con una tarifa de $20.00 de de 10:00 a.m. a 12:00 a.m.