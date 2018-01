Donald Trump alcanza su primer año como presidente

Muchos veían remota la posibilidad de que Donald Trump se convirtiera en presidente cuando era aún un precandidato, pero el 20 de enero de 2017 hizo historia al juramentar en Washington D. C. como el cuadragésimo quinto mandatario de Estados Unidos. Hoy, Trump supera otro escalón. Ante numerosos escándalos, una investigación sobre los lazos de Trump, cercanos a él y miembros de su campaña con Rusia y injerencia en los resultados de las elecciones presidenciales de 2016, y el presagio de que ni siquiera culminaría su primer año en Casa Blanca, la noticia es otra. El magnate de las Bienes Raíces cumple su primer año como mandatario de la nación más poderosa del mundo.

Justo el día después de la inauguración de Trump como presidente, al menos medio millón de personas participaron en la llamada “Marcha de las mujeres”, una protesta multitudinaria en Washington D. C. que no solo se expresaba por los derechos de las mujeres como derechos humanos, sino a favor de la igualdad, la inclusión, los derechos de la comunidad LGBTT y una condena al racismo y la misoginia. Se trató de un mensaje directo al presidente en su primer día de trabajo, luego de que durante su candidatura varias mujeres lo señalaran por acoso sexual y saliera a la luz pública una grabación en la que se le puede escuchar diciendo que a las mujeres había “agarrarlas por su vagina”. Ese día, alrededor de dos millones de personas marcharon en varias ciudades de Estados Unidos y miles alrededor del mundo, en apoyo a la protesta.

Durante los pasados 12 meses, Estados Unidos y el mundo ha vivido momentos históricos en los que el protagonista ha sido el propio Trump. Su firma o no firma también ha dejado importantes huellas en su primer año como presidente. Después de su juramentación, Trump ordenó al Departamento de Seguridad Nacional que hiciera cumplir las leyes de inmigración de manera más agresiva, un primer plano de la ofensiva contra los inmigrantes indocumentados. A un año de su juramentación, Trump no ha podido cumplir su promesa de construir un muro en la frontera con México, pero durante las pasadas semanas ha utilizado la propuesta como herramienta para ejercer presión a cambio de acuerdos sobre políticas migratorias, como DACA.

Durante su primer año, al mandatario ha hecho numerosas visitas oficiales al exterior, incluyendo países como Japón, Corea del Sur, China, Vietnam, Filipinas, Israel, Alemania, Francia, entro otros. Cómo olvidar su visita en mayo al Vaticano y su enorme sonrisa, en total contraste con el rostro impasible del Papa Francisco, como ocultando su verdadero sentir, o su visita al muro de los Lamentos en Jerusalén. En la histórica foto, también aparece la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump; la hija mayor del mandatario, Ivanka Trump; y Jared Kushner, el yerno de Trump.

Trump ha causado controversia incluso por su trato a mandatarios durante visitas oficiales a la Casa Blanca. No pasó desapercibido el día que el mandatario estadounidense se negó a darle un apretón de manos a la canciller alemana Angela Merkel durante su visita a Estados Unidos en marzo. “Quieres un apretón de manos?”, le preguntó Merkel a Trump, pero él nunca respondió ni extendió su mano.

Antes de Merkel, el mandatario recibió en la Casa Blanca al primer ministro japonés, Shinzo Abe, a quien apretó y haló la mano durante 19 segundos. La personalidad dominante de Trump quedó evidenciada en varias ocasiones solo con su forma de apretar la mano. Pero el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, durante su visita en febrero, apretó y controló la mano de Trump en dos ocasiones. Si bien las luchas de poder diplomáticas entre las naciones se desarrollan en intensas negociaciones y cumbres de alto nivel, con Trump todo comienza desde apretón de manos.

Utilizando la llamada “opción nuclear”, el Senado federal confirmó en abril a Neil Gorsuch como el nuevo juez miembro del Tribunal Supremo de Estados Unidos, una huella imborrable de Trump como presidente de la nación. Con el nombramiento de Gorsuch –conservador–, la balanza en el Supremo se movió a cuatro jueces de línea conservadora y cinco de línea liberal, aunque el juez Anthony Kennedy, de 80 años, ha demostrado con su historial que está dispuesto a votar con ambos bandos. Gorsuch se negó por ejemplo a responder a las preguntas de los senadores demócratas sobre si garantizaría derechos sociales como el aborto, adquiridos desde hace décadas por los estadounidenses, lo que generó y continúa generando preocupación entre los que favorecen ese y otros derechos sociales y de minorías. [Foto 7 – juramentación de Gorsuch – EFE]

A principios de junio el mandatario retiró a Estados Unidos del Acuerdo de París sobre cambio climático, un importante revés de la administración de Trump a medidas implementadas por la administración del presidente Barack Obama. Trump dijo que comenzaría nuevas negociaciones para lograr acuerdos sobre cambio climático que a su juicio sean más convenientes para los Estados Unidos. “Estados Unidos se retirará del acuerdo climático de París, pero hará negociaciones para volver a entrar en el acuerdo de París o en una transacción completamente nueva en términos justos para Estados Unidos”, puntualizó el mandatario estadounidense en aquel momento, pero esas negociaciones no se han dado aún. En la foto, el presidente Trump y su homólogo francés, Emmanuel Macron.

La imagen que nombraremos como la más memorable del primer año de Donald Trump como presidente, aterriza en Puerto Rico. Durante su visita a la Isla en octubre, luego del paso del huracán María, Trump lanzó rollos de papel toalla a damnificados, como si se tratara de un juego de baloncesto o una lotería de artículos de primera necesidad, acción que fue calificada por muchos como humillante e indignante.

En diciembre el Tribunal Supremo dio paso a la orden emitida por el presidente que permite la prohibición de entrada a Estados Unidos a ciudadanos de Chad, Irán, Siria, Libia, Yemen, y Somalia, países de mayoría musulmana, así como Corea del Norte y la élite del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. La decisión del Supremo aún no es final, sino mientras determine si la orden de Trump es o no constitucional. Tan reciente como la segunda semana de enero de 2018, Trump desató una nueva polémica sobre inmigración, luego de que alegadamente se refiriera a Haití y los países africanos como “países de mierda”, cuando hablaba sobre los inmigrantes de dichas regiones.

También en diciembre, Trump celebró junto al líder del Senado, Mitch McConnell, así como el líder de la Cámara, Paul Ryan, el vicepresidente Mike Pence y miembros de su equipo de trabajo en Casa Blanca, la aprobación de una reforma fiscal que ha sido calificada por sus partidarios como el mayor triunfo legislativo de Trump y el Partido Republicano durante el primer año de la actual administración, pero que también ha suido condenada como una reforma que otorga grandes beneficios en recortes de impuestos a las empresas y aquellos con mayores ingresos y alivios menores a las clases media y baja. [Foto 11 – Celebración en Casa Blanca – AP

Completado el primer año, la pregunta que ahora muchos se preguntan es, ¿logrará Trump culminar su cuatrienio como presidente?

Análisis

Rafael Cox Alomar

Abogado y profesor asociado de la Escuela de Leyes de la Universidad del Distrito de Columbia (Washington D. C.)

¿Cómo calificaría el primer año de Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos?

– Este ha sido un año tumultuoso, se ha soltado un rinoceronte en una tienda de porcelana. El primer año de Trump ha sido sumamente conflictivo, no solamente a nivel doméstico, sino también a nivel internacional. En el plano doméstico, este primer año de Trump ha sido sumamente inefectivo. Él comenzó con una propuesta de eliminación del Obamacare, todos sabemos que ese intento fracasó, no logró ni siquiera un consenso dentro de su propio partido republicano, lo que empezó a traer a la superficie la divergencia de criterios agudas que existen en el Partido Republicano. Hablaba muchísimo al principio del muro de México y se le ha hecho sumamente difícil también lograr un consenso en el Congreso entre republicanos mismos para poder adelantar el tema de una reforma migratoria que ha todas luces sería sumamente restrictiva, xenófoba, porque este es el Trump que dice que los inmigrantes que vienen de lugares como Haití, Asia, África y otros lugares no deberían tener espacio en los Estados Unidos, es alguien que desde la presidencia a continuado con una ofensiva insultante contra grupos minoritarios y contra aquellas personas que no comulgan con sus principios.

Él logró sí una reforma contributiva. Es la única victoria que hasta el momento ha alcanzado Trump en materia doméstica, una reforma contributiva cuyas consecuencias a nivel internacional han sido crear alarma de una posible inflación. […] Lo bque ha hecho es privilegiar a los más que tienen sobre las espaldas de los menos que tienen y en el caso de Puerto Rico, destruir lo poco que quedaba en la industria manufacturera.

Respecto al plano judicial, ¿qué logro se le puede adjudicar al presidente?

–En el plano judicial, el presidente Trump al menos logró la confirmación de su primer juez al Supremo, un juez conservador (Gorsuch) y con eso comienza su intento de ir poco a poco desmantelando la agenda de derecho a la intimidad, del respeto al derecho fundamental de las mujeres para poder decidir qué hacer con su cuerpo, derechos de grupos minoritarios a poder participar de la sociedad americana a través de programas como Acción Afirmativa y otros que me parece que en la medida que Trump tenga la oportunidad de seguir nombrando jueces al Supremo, va a nombrar gente conservadora, jueces que son más bien fundamentalistas jurídicos.

En términos de las relaciones internacionales, ¿qué acción destacaría?

– En el plano internacional, lo primero que es fundamental destacar es el giro que le ha dado Trump al tema de las relaciones internas en el Oriente Medio, con la mudanza de la embajada de los Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén. Obviamente eso aniquila la estructura de negociación que había habido desde los Acuerdos de Oslo a principios de los años 90, fue una acción completamente destemplada, no pensada y nuevamente pone a los Estados Unidos no solamente en entre dicho en el Oriente Medio, sino que también con respecto a sus aliados más íntimos, Francia, Inglaterra, Alemania, con los cuales ya Trump ha tenido serias diferencias.

Alcanzado el primer año, lo que muchos se preguntan ahora es: ¿logrará Trump culminar su cuatrienio?

En noviembre hay elecciones de medio término y muy posiblemente los demócratas podrían ganar Cámara y Senado. Eso abre las puertas de par en par a un proceso de residenciamiento, con lo cual se pondría en juego la capacidad de Trump para concluir su mandato. Si hubiera una situación donde Trump es residenciado por la Cámara y lo mandan al Senado a un juicio, eso va a depender de la evidencia que tenga el fiscal Mueller (en la investigación sobre Rusia) en contra de Trump, va a depender de qué va a suceder con el yerno de Trump, con los hijos de Trump y qué información le están suministrando en este momento las personas que ya se declararon culpable como Manafort, Flynn, qué tipo de acuerdos están negociando estas personas con el FBI y eso lo vamos a saber en el próximo año, definitivamente que sí.

Cinco controversiales tuits de Trump durante su primer año en la presidencia:

En febrero, Trump publicó un tuit en el que se refirió a importantes medios de comunicación estadounidenses como los "enemigos del pueblo estadounidense”. El presidente ah acusado a distintos medios de comunicación de hacer “noticias falsas”.

En marzo, el mandatario acusó a su predecesor Barack Obama de haber intervenido en las comunicaciones telefónicas de la Torre Trump, justo antes de las elecciones presidenciales de 2016.

Terrible! Just found out that Obama had my "wires tapped" in Trump Tower just before the victory. Nothing found. This is McCarthyism! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 de marzo de 2017

En julio, Trump anunció a través de Twitter una prohibición a las personas transgénero en el Ejército de los Estados Unidos, una revocación de una regla de la administración de Obama.

After consultation with my Generals and military experts, please be advised that the United States Government will not accept or allow…… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 de julio de 2017

….Transgender individuals to serve in any capacity in the U.S. Military. Our military must be focused on decisive and overwhelming….. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 de julio de 2017

También en julio, el presidente publicó un gif en el que está golpeando a un hombre con un logotipo de CNN sobrepuesto en su cabeza.

A finales de diciembre, Trump bromeó con el cambio climático y sugirió que el este de Estados Unidos, que registró históricas frías temperaturas, se protegiera con el calentamiento global.