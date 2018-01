Asociación de Maestros rechaza plan de evaluación de escuelas

La presidenta de la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR), Aida Díaz, aseguró que para poder implantar un nuevo método de evaluación en las escuelas, se necesitan otros criterios que deben ser considerados.

“No es tan sencillo como decir que vas a cerrar escuelas por bajo aprovechamiento. En varias ocasiones, hemos mencionado que hay que tomar en consideración la ubicación del plantel, porque muchas veces es la única escuela en esa comunidad. Si esa escuela se cierra, el estudiante tendría que moverse a otro municipio. No sabemos los problemas de transportación que esto pudiera ocasionar”, expresó Díaz.

La Dra. Díaz entiende que es imperativo evaluar el nivel económico de esos estudiantes, el trasfondo sociocultural y otros detalles que son importantes antes de tomar decisiones sobre consolidaciones y movimiento de estudiantes.

Por su parte, Grichelle Toledo, secretaria general de la Local Sindical opinó que una prueba estandarizada no mide el trabajo de los estudiantes de todo un año.

“Hay que entender que el aprendizaje cada cual lo asimila diferente y no todos ejecutan bien en una prueba estandarizada. Hay escuelas que no salen bien en estas pruebas, pero eso no significa que los estudiantes no tienen el aprendizaje y las destrezas. Al igual que hay escuelas en las que los estudiantes se destacan en deportes y en las artes, mientras otros sobresalen en ciencias o matemáticas. De hecho, este año no es el ideal para medir el rendimiento de los estudiantes porque sabemos que han pasado por mucho desasosiego tras el evento atmosférico, y al sol de hoy todavía hay padres y estudiantes que no se han recuperado. No se puede penalizar a los estudiantes cerrándoles sus escuelas”, indicó Toledo.

Ambas sindicalistas están de acuerdo que la solución no es consolidar planteles, sino evaluar cada escuela y que se les brinden los recursos necesarios para lograr el éxito.

“Sacar a un estudiante de su ambiente les causa mucha ansiedad y desasosiego. Tenemos que darles los materiales, la tecnología y las herramientas adecuadas para que ellos vean la educación como alternativa de progreso y de un mejor ambiente en su comunidad”, puntualizó Díaz.