Objetan secciones de ordenanza de las Sanse

Aunque ya comenzaron las Fiestas de la Calle San Sebastián, la batalla legal por la ordenanza que regula el evento aún continúa en el Tribunal federal de Hato Rey.

Luego de que entre ayer y hoy declararan cinco testigos, el juez federal Pedro Delgado, decretó un receso para reunir a las partes y al concluir la misma se espera que ofrezcan sus argumentos tanto la parte demandante, Pan American Properties, representada por Edwin Prado, como la parte demandada, el municipio de San Juan, representado por Raul Mariani Franco, Charlie Hernández y Héctor Figueroa.

Durante la tarde de hoy, el primero en ofrecer declaraciones fue el comisionado de seguridad pública de San Juan, Guillermo Calixto Rodríguez, quien justificó que las disposiciones contempladas en la demanda responden además a la seguridad de los ciudadanos a la vez que son medidas preventivas. No obstante, durante el interrogatorio que le hizo la parte demandante, no pudo precisar que el practicar las acciones que prohíbe la ordenanza atenten contra la seguridad.

Sobre lanzar material promocional u objetos desde balcones, Calixto Rodríguez sostuvo que es una medida para evitar que se usen los balcones de forma indiscriminada y al ser estructuras antiguas podrían desprenderse, además que al lanzar uno de los objetos podrían herir a alguien, así como que una persona podría perder el balance y caer del balcón. A preguntas del juez federal, el comisionado de la Policía Municipal indicó que lanzar un objeto y herir a alguien está cubierto bajo el delito de agresión, pero requeriría de un permiso judicial para acceder al balcón a intervenir con el que lanzó el objeto. Sin embargo, reconoció que si alguien viola la ordenanza, la Policía tendría el mismo problema de acceso.

En cuanto a las comparsas, el comisionado utilizó un argumento similar de que atentaba contra la seguridad al presentarse entre la muchedumbre, sin embargo, admitió que en la ordenanza se permiten aquellas que el municipio de permisos.

De igual forma, con relación a los inflables, Calixto Rodríguez planteó que si se colocan en lugares públicos pueden obstruir el paso de vehículos de emergencia y el flujo de personas caminando, además que podrían ser una distracción para los conductores, esto último fue objetado por el juez quien cuestionó si los letreros en las calles también representan una distracción.

Por otro lado, testificó Francisco Jeremías Delgado, quien es la única persona en Puerto Rico certificada para volar drones comerciales y asegura ha sido contratado por Pan American Grain. En su testimonio estableció que la única agencia capacitada para certificar personas es la Agencia Federal de Aviación (FAA, siglas en inglés). Esta discusión surge debido a que en la sección 22 de la ordenanza, el municipio prohíbe el uso de drones a menos que sean certificados por agencias gubernamentales, que pertenezcan al municipio o auspiciadores oficiales de las Fiestas.

Más temprano testificó el director de la Oficina de Permisos de la capital, Juan Carlos Gallisá, quien admitió que no fue hasta ayer a mediodía que enviaron por correo electrónico la notificación de “archivo por perjuicio” a los demandantes. En la carta, se indicó que Pan American no ofreció la información completa. Sin embargo, no se especificó en la misiva qué tipo de información faltaba.

El director de la Oficina reconoció que queda a su juicio y no bajo la ordenanza, si un letrero de un negocio está violando las disposiciones.

También señaló que en la ordenanza no se precisan cuales son los criterios para otorgar permisos.

Mientras, el martes –primer día de la vista- declararon Xiomara Rivera, coordinadora de eventos y promociones de Pan American Properties, y el técnico de permisos de la Oficina de Permisos Municipal, Alejandro Cuadrado.