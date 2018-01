Arremeten contra Carmen Yulín por censura a libre expresión en las SanSe

El presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP) en San Juan, José "Nuno" López, arremetió contra la alcaldesa de la ciudad, Carmen Yulín Cruz, por censurar la expresión pública y catalogó su directriz de imponer estrictos criterios para uso de cartelones y hasta vestimenta en las Fiestas de la Calle San Sebastián, como una crasa violación a los derechos civiles de los ciudadanos americanos de Puerto Rico.

“Realmente esta orden de la alcaldesa refleja su visión de censura a quienes no piensan como ella y su deseo de convertir a su imagen, con todos los medios posibles, a los ciudadanos americanos que vivimos en San Juan. Aquí esta señora quiere violentar los derechos civiles de todos y eso no lo vamos a permitir. San Juan es una ciudad libre y democrática, y los sanjuaneros no permitiremos que se convierta en una ciudad cerrada, con censura y dictatorial, como quiere hacer la alcaldesa”, señaló López en declaraciones escritas.

López calificó como una violación a los derechos de los ciudadanos a expresarse públicamente la instrucción de la alcaldesa de no rotular, con ningún tipo de material, las fachadas de los edificios en la capital. También criticó el “nuevo” código de vestimenta que quiere imponer, sin considerar la diversidad de criterio en la capital.

“La alcaldesa quisiera que los edificios tuvieran las estampas de Oscar López, pero los que quieren colocar otro tipo de material, los regaña, no permitiéndoles hacerlo, aun cuando la constitución le protege ese derecho. Esto es un asunto de violación de derechos civiles y esperamos que las autoridades tomen cartas en este asunto”, agregó el exrepresentante por el Distrito #1.

López confía que el juez federal Pedro Delgado paralice, permanentemente, las partes de la Ordenanza Municipal que prohíben la rotulación en los edificios de la capital, repartir material, sea promocional o educativo, y la vestimenta, entre otros.

En la tarde de hoy, martes, el juez Delgado escuchará de las partes involucradas argumentos relacionados la imposición de estas restricciones, en una vista pautada para las 3:00 de la tarde.