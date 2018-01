La NASA recluta talentos en la UPR

Representantes de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA, siglas en inglés) visitaron esta semana el Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR) para entrevistar a estudiantes de la Facultad de Administración de Empresas (FAE) interesados en realizar internados.

Al frente de la delegación de la NASA vino la puertorriqueña Julie Ann Rivera, oficial de contratos, analista senior de recursos y orgullosa egresada de la UPR; acompañada por Javier Ocasio Pérez, gerente de integración de misión y pruebas, quien es egresado del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM); y por Stephen Shinn, principal director financiero.

"La UPR me preparó de una manera tan integral en recursos humanos que me ha permitido incorporarme de una manera muy orgánica a un lugar tan especial como la NASA", Julie Ann Rivera

“Para mí es motivo de un orgullo regresar a mi alma mater para ofrecerles a los mejores talentos de nuestra universidad la oportunidad de vivir la enorme experiencia de un internado en una institución del calibre que tiene la NASA”, aseveró Rivera, quien explicó que los estudiantes pueden participar de los internados incluso desde el primer año de bachillerato.

La visita de la NASA fue coordinada por el Programa Enlace de la FAE, dirigido por Arleen Hernández, con el propósito de reclutar el mejor talento posible entre el estudiantado del campus riopedrense para cursar internados en campos relacionados a las finanzas, la contabilidad y la administración de empresas.

“Yo ingresé a la NASA gracias al Programa Enlace. La UPR me preparó de una manera tan integral en recursos humanos que me ha permitido incorporarme de una manera muy orgánica a un lugar tan especial como la NASA. Mi mensaje a los estudiantes es que no sientan temor de atreverse a soñar en estar una institución como la NASA, que no sabrán si es posible a menos que se atrevan”, afirmó Rivera.

Los reclutadores orientaron a los estudiantes sobre las oportunidades de internados disponibles en el prestigioso NASA Goddard Space Flight Center, localizado en Maryland, Estados Unidos.

“Nos encanta venir al recinto y sentarnos a conversar frente a frente con los aspirantes y consolidar esta alianza de tantos años con la UPR. Es grandioso lo que podemos hacer juntos… No es solo lo que la NASA hace por la Universidad, sino también lo que la Universidad hace por nosotros a través de los excelentes estudiantes que nos permite reclutar”, afirmó Shinn.

Como parte de la visita, la delegación también se reunió con el presidente interino de la UPR, Darrel Hillman Barrera; el rector interino de la UPR en Río Piedras, Luis Ferrao Delgado; el decano interino de la FAE, José González Taboada; y con los profesores de la FAE.