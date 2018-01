56 % completada la misión del Cuerpo de Ingenieros para instalar toldos

El Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos (USACE, en inglés) informó ayer que un 56 % de su misión en la isla para instalar los toldos azules en negocios y residencias ha sido completado.

Mientras, los federales continúan en la misión por recoger los escombros en todo el país.

Ese número significa que al rededor de 36,326 techos temporeros ahora están ayudando a las personas a recuperarse tras el azote del huracán, según indicaron en su cuenta de Twitter. Los estadounidenses aseguraron que, al día, instalan al rededor de 700.

"A veces lloro, a veces río, a veces me encomiendo a Dios porque estoy sufriendo mucho", expresó.

Por otra parte, recientemente USACE precisó que han recogido 2.91 millones de yardas cúbicas de escombros.

2.91M cubic yards of debris removed to date in #PuertoRico. The largest collection day to date was Jan. 10, on which 43,183 cubic yards was collected.

— USACE HQ (@USACEHQ) January 13, 2018