África se sobresalta ante vulgar atención de Trump

JOHANNESBURGO — Los africanos despertaron el viernes para enterarse que el presidente Donald Trump finalmente se interesó en el continente. Pero no de la manera en que la gente esperaba.

Utilizando lenguaje vulgar, Trump cuestionó el jueves por qué Estados Unidos debería aceptar a más inmigrantes de Haití o de “países de mierda” en África en lugar de lugares como Noruega, durante su rechazo a un acuerdo migratorio bipartidista.

La Unión Africana dijo a The Associated Press que estaba “francamente alarmada” por los comentarios de Trump.

“Dada la realidad histórica de cómo llegaron tantos africanos como esclavos a Estados Unidos, esta declaración es un golpe en la cara a todos los comportamientos y prácticas aceptables”, dijo la portavoz del organismo, Ebba Kalondo. “Es particularmente sorpresivo dado que Estados Unidos permanece como un ejemplo global de cómo la migración dio origen a una nación construida bajo los sólidos valores de la diversidad y oportunidad”.

Rápidamente, los gobiernos africanos se encontraron en una posición incómoda. Como los máximos beneficiarios de la ayuda estadounidense, algunos dudaron poner arriesgar la ayuda al criticar a Trump, especialmente en momentos en los que su gobierno busca reducir la asistencia que brinda en el extranjero.

“A menos que lo haya dicho en referencia específica a Sudán del Sur, no tenemos nada que decir”, dijo el portavoz del gobierno Ateny Wek Ateny a The Associated Press.

Los medios de comunicación africanos y su joven y cada vez más conectada población no fueron tan tímidos.

“Al paso que vamos, los viernes casuales en la Casa Blanca pronto incluirán capuchas y antorchas”, escribió el diario sudafricano Daily Maverick.

Muchos en el segundo continente más poblado del mundo accedieron a sus smartphones para defender a la vasta y variada región de los estereotipos. Aunque de acuerdo al Fondo Monetario Internacional el 40% de los pobres del mundo viven en la África subsahariana, la región también tiene multimillonarios, shows de reality y una clase media en crecimiento.

Algunos rápidamente decidieron tomar el lenguaje vulgar de Trump y arrojárselo en la cara.

“¡¡¡Buenos días desde el ‘país de mierda” más grandioso y hermoso del mundo!!!”, tuiteó la presentadora de South African Broadcasting Corporation, Leanne Manas.

“Como alguien de Mierda del Sur, Trevor está sumamente ofendido por las declaraciones del presidente, tuiteó el presentador sudafricano del The Daily Show, Trevor Noah.

En Kenya, el centro económico de África Oriental, el activista político Boniface Mwangi pidió: “Por favor no confundan a los líderes #demierda que elegimos los africanos con nuestro hermoso continente”.

Los comentarios de Trump resaltaron meses de preocupaciones sobre su falta de enfoque en África, incluyendo puestos diplomáticos vacantes en países clave como Sudáfrica, Egipto, Congo y Somalia. Una lista de la Asociación de Servicio Exterior de Estados Unidos, con sede en Washington, afirma que hay ocho puestos vacantes.

No es la primera vez que Trump se expresa negativamente del continente. “Cada centavo de los 7.000 millones de dólares destinados por Obama a África serán robados – ¡la corrupción es desmedida!”, tuiteó en 2013.