Informe nombramiento al destituido jefe de Turismo en el Senado fue positivo y contó hasta con recomendación de ExGobernador

Dos días después que tres mujeres acudieran a La Fortaleza para alegadamente denunciar que sufrían un patrón de acoso sexual y laboral por parte del ahora destituido director de la Compañía de Turismo, José Izquierdo, la Comisión de Nombramientos del Senado entrevistó a varias personas para el informe sobre el entonces designado Jefe de Turismo. Las recomendaciones, entre las cuales figura una del exgobernador, Luis Fortuño, fueron favorables.

El documento —de cinco páginas y un adendum de dos adicionales— detalla una serie de entrevistas como parte del proceso de confirmación de Izquierdo que incluso indagan sobre el trato de Izquierdo a las mujeres. El informe lo trabajó el investigador Ramon L. Cruz-Semprit y está dirigido a la directora de la Comisión de Nombramientos del Senado, Marialma Alfu.

A Fortuño se le entrevistó como pasado director de la Compañía de Turismo. Se detalla que el exgobernador dijo conocer profesionalmente, más no personalmente al nominado, quien había laborado bajo su mandato en el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de donde no recordaba haber tenido queja del nominado. “Entiende que está muy capacitado para ocupar la posición a la cual ha sido nominado. De igual manera, no tiene conocimiento de oposición alguna a esta nominación, ni conoce de impedimento alguno para su confirmación en el Senado de Puerto Rico”, reza el informe sobre la entrevista a Fortuño.

Más adelante en el informe, se señala una referencia de Fortuño hacia Izquierdo como un profesional serio y comprometido con sus deberes. Dijo no recordar haber tenido queja alguna sobre el nominado.

Ese mismo día se entrevistó también a la alcaldesa de Ponce, María “Mayita” Meléndez, quien dijo conocer personalmente a Izquierdo para quien brindó apoyo incondicional. La alcaldesa describió al ahora destituido director de Turismo como “un joven de un provenir brillante y muy dedicado. Serio y Responsable”. Otro entrevistado fue el expresidente del Senado y actual miembro de la Comisión de la Igualdad, Charlie Rodríguez, con quien Izquierdo compartó oficinas profesionales. También se entrevistó al ex director de la Compañía de Fomento Industria, José Pérez Riera, quien supervisó a Izquierdo. Hubo entrevistas a vecinos y familiares del entonces nominado.

El investigador acudió a la Compañía de Turismo donde ya Izquierdo ocupaba el cargo al cual estaba en proceso de confirmación para entrevistar al personal del ente gubernamental. En no de los apartados del informe, se aborda el trato de Izquierdo a las mujeres en su entorno laboral. Sobre ese particular, se entrevistó a su ayudante especial, a quien citan diciendo “El licenciado Izquierdo es una persona sumamente respetuoso en su trato con todos los compañeros y sumamente cuidadoso al dirigirse a cualquier fémina. Es un profesional joven, súper respetuoso, afable y muy accesible, de quien no tengo queja alguna, ni conozco de ninguna de las compañeras que las tenga”.

También, el 21 de junio se entrevistó a la pareja de Izquierdo, la licenciada Begoña de Jesús, quien laboraba como asesora en la Oficina Legal de La Fortaleza.

Las mujeres que acudieron a La Fortaleza el 20 de junio para quejarse de un supuesto acoso sexual y laboral por parte de Izquierdo se reunieron con el asesor legal de la Mansión Ejecutiva, Alfonso Orona. Esto ocurrió en el mismo tiempo que el Senado evaluaba el nombramiento. Esta semana, siete meses más tarde, Izquierdo fue destituido porque “perdió la confianza”. Aunque La Fortaleza insiste en que en la reunión del 20 de junio no se planteó un caso de hostigamiento sexual, sí se dijo que en el retiro de la confianza pesaron los comentarios sobre quejas de acoso. Las empleadas que se quejaron fueron relocalizadas en otras agencias donde esta semana se activó el protocolo de hostigamiento sexual en el trabajo.

El proceso de la Comisión de Nombramientos del Senado sobre Izquierdo concluyó con un informe positivo y el designado por parte del gobernador, Ricardo Rosselló fue confirmado en el Senado en junio pasado.

Aquí en informe de la Comisión de Nombramientos y su adendum:

Lcdo_ Jose Ramon Izquierdo CTPR_ – Enmendado by Metro Puerto Rico on Scribd

Lcdo_ Jose Ramon Izquierdo CTPR by Metro Puerto Rico on Scribd