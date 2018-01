Luego de que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) asegurara que los trabajos para dar electricidad a las urbanizaciones El Paraíso y Río Piedras Heights en San Juan comenzarían esta semana, hace dos días las comunidades se enteraron que no es la corporación quien tiene el control de devolverle la electricidad.

Ambas urbanizaciones marcharon este pasado martes para pedir acción inmediata a la falta de luz en su zona.

"El Cuerpo de Ingenieros es el que reparte el bacalao. [Ellos son] los que dicen qué se hace y qué no se hace en este país", comentó fulminantemente David Santiago, portavoz de El Paraíso, después de salir de una reunión con ejecutivos de la autoridad.

"Es agobiante. Yo soy un ente que no siento ni padezco como los de aquí, pues no siento el mismo sentido de urgencia que los de aquí. Me molesta que tengamos que vivir esta basura con gente que no le importa […] Nos ven como un número más", lamentó, mientras lloraba, Santiago sobre que sea USACE quien controle el país.