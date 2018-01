Solicitan intervención de Rosselló en tranque con AEE

La esperada reunión de los Alcaldes que interesan ayudar a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) a restaurar el servicio en los municipios se realizó ayer con resultados negativos, ya que el ingeniero enviado por la corporación pública se negó a establecer acuerdos para trabajar en equipo, alegando motivos de seguridad. El alcalde de Cayey Rolando Ortiz Velázquez, quien ha liderado el esfuerzo como presidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, solicitó la intervención directa del gobernador Ricardo Rosselló, ya que ni siquiera el director interino de la AEE Justo González acudió a la cita, enviando al ingeniero Carlos Torres.

“Acudimos una docena de alcaldes de ambos partidos, porque esta iniciativa no tiene colores, sin embargo, la orden que Rosselló impartió el pasado viernes a la AEE para que estableciera acuerdos fue ignorada. La corporación pública se niega a que los municipios colaboren en la restauración del servicio, por miedo a que ocurra algún accidente”, añadió Ortiz.

En reunión, los Alcaldes presentaron diversas opciones, entre el reclutamiento de exempleados de la propia AEE, hasta electricistas y voluntarios experimentados. “Ellos están ignorando el hecho de que hay gente enferma, que necesitan servicios médicos en su hogar para preserver la vida, tenemos personas que han perdido sus trabajos, comerciantes que no pueden realizar sus labores, estudiantes que no pueden cumplir con sus obligaciones. Es una falta de respeto a los alcaldes que los responsables, los que toman las decisiones, no hayan acudido a esta reunión”, añadió Ortiz Veláquez.

Como presidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, el primer ejecutivo cayeyano aseguró que continuará insistiendo en poner a disposición de la AEE los recursos que tiene su municipio, al igual que los demás alcaldes que asistieron a la cita de ayer.

“Pero lo más importante es que el Gobernador de Puerto Rico tome acción inmediata. Él sabe muy bien que nuestra propuesta es viable, es realista y sobre todo es indispensable. Ya hay un ejemplo exitoso y es el Alcalde de San Sebastián, quien logró energizar gran parte del pueblo con brigadas propias, y con autorización de la AEE. Sería una vergüenza que nosotros, por ser del partido de oposición, se nos niegue la firma de un acuerdo. Son puertorriqueños de todos los partidos los que están sufriendo”, finalizó Ortiz Velázquez.