Cancelan advertencia de tsunami para Puerto Rico

La Red Sísmica de Puerto Rico canceló esta madrugada la advertencia de tsunami que había emitido en horas de la noche del martes para la isla e Islas Vírgenes tras registrarse un terremoto de magnitud 7.8 en la costa norte de Honduras.

El terremoto se dio a eso de las 10:52 de la noche del martes.

M 7.6 – 44km E of Great Swan Island, Honduras. EQ summary and tsunami advisories here: https://t.co/HF2vAw1T7h pic.twitter.com/1IebcViW4J

— USGS (@USGS) January 10, 2018