Acusan a Keleher de dirigir "ataque" contra la educación pública

Mercedes Martínez Padilla, presidenta de la Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR), acusó hoy a Julia Keleher, secretaria del Departamento de Educación (DE), de dirigir un "ataque" contra las escuelas públicas por pensar primero en cómo la agencia puede ser "costo efectiva" sobre el bienestar de los niños.

El reclamo se hizo de cara al reinicio de clases en este nuevo año.

"Algunas de sus acciones son el cierre de 166 escuelas entre mayo y junio del 2017, la implementación del reglamento de evaluación punitivo, ver a nuestros estudiantes como números y centavos y no como seres humanos con necesidades individuales, y mantener 1,000 plazas vacantes", explicó Martínez Padilla al mencionar varios de las supuestas acciones.

"La formación de nuestros estudiantes no es un asunto de dólares y centavos ni ellos son mercancía. El estado tiene un deber ineludible de educarlos y proveerles las herramientas para desempeñarse en la vida. Jamás, a menos que analicemos el asunto como empresarios, el criterio de "costo efectividad" debe ser el criterio", señaló Martínez Padilla.

La funcionaria prosiguió mencionado que Keleher no le pagó a los maestros que trabajaron el plan comprensivo y a los maestros que cuidaron estudiantes de 12 del mediodía a 3 de la tarde después del huracán, decidió no abrir escuelas seguras, mantuvo 500 plazas de bibliotecarios vacantes y obligó al personal no docente a asistir a las escuelas durante el receso navideño para no hacer nada.

"La mal llamada transformación del sistema educativo persigue cerrar hasta 200 escuelas adicionales, establecer un férreo control burocrático, controlar las organizaciones escolares y despedir miles de maestros, especialmente los transitorios", continuó denunciando la presidente de la FMPR.

Martínez Padilla finalizó avisando que Keleher no podrá manipular ni confundir al magisterio porque estos conocen la verdad. "Estamos listos para defender las escuelas y la educación de nuestros niños y niñas" concluyó la portavoz.