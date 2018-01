Más de mil restaurantes continúan cerrados tras ciclones

El presidente de la Asociación de Restaurantes de Puerto Rico, Ramón Leal, aseguró hoy jueves, que más de mil restaurantes siguen cerrados luego de los azotes de dos ciclones el pasado mes de septiembre.

"Más de un 20 por ciento o sea más de mil… De los cinco mil restaurantes que había en Puerto Rico antes que viniera Irma y María, hay más de mil restaurantes, más de un 20 por ciento que están cerrados", sostuvo Leal en entrevista con el periodista Rafael Lenín López en "Pegao's por la mañana" (Radio Isla 1320am).

Este añadió que muchos de los lugares que continúan cerrados a más de 100 días del azote de los huracanes Irma y María, no reabrirán sus puertas.

"Muchos de ellos, desafortunadamente, no van a reabrir. En algunos casos no tiene que ver con electricidad. Tiene que ver con personas que no estaban preparadas con generadores o cisternas. A algunos no les han pagado el seguro, a otros se les fueron los empleados, otros llegaron a un momento que el periodo de tiempo tenían que renovar y a raíz de esto no van a renovar. Hay muchas razones", manifestó Leal.

