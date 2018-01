Más de 3,000 vuelos cancelados por tormenta invernal en EE. UU.

Miles de vuelos en los Estados Unidos han sido cancelados o retrasados, ​​a medida que avanza una tormenta invernal en la costa este.

Al momento, unos 3,100 vuelos han sido cancelados durante el día de hoy y más de 800 se retrasaron, reportó CNN. La costa este ha sido la región del país más afectada por la cancelación de los vuelos.

Más del 90% de los vuelos en el aeropuerto La Guardia de Nueva York fueron cancelados, informó la administración del aeropuerto en Twitter. Asimismo, más del 20% de los vuelos se cancelaron en el aeropuerto JFK y más del 70% de los vuelos se cancelaron en Newark Liberty en Nueva Jersey. American Airlines (AAL) suspendió las salidas de Boston el jueves debido a los fuertes vientos y la fuerte nevada.

Ante la situación, la recomendación a todas las personas que tienen algún vuelo programado hacia la costa este de Estados Unidos, es que se comuniquen con la aerolínea para confirmar si su vuelo sigue en agenda o ha sido retrasado o cancelado.

"American, Delta (DAL), Southwest (LUV) y United advirtieron a los pasajeros que esperarían largas demoras y cancelaciones en docenas de aeropuertos en todo el país", indicó el aeropuerto en Twitter.

There are many flight cancellations at #LGA airport due to #winterstormgrayson. Travelers are urged to contact their airline to determine flight status before arriving at #LaGuardia. pic.twitter.com/pgixnh9UPS

— LaGuardia Airport (@LGAairport) 4 de enero de 2018