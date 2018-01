Atrás los pagos a soldados de la Guardia Nacional

La falta de pagos por la labor realizada luego del huracán María también afecta a los soldados de la Guardia Nacional, confirmó ayer a este diario el mayor Paul Dahleen, oficial de asuntos públicos de dicho cuerpo militar. Y es que unos 2,800 militares no han recibido desembolsos por su labor durante la última quincena de noviembre y el mes completo de diciembre, confirmó.

Dahleen no pudo precisar por qué los funcionarios no recibieron su pago, aunque informó que el jueves de esta semana les sería depositado. “Estamos conscientes de que hay algunos soldados que no han cobrado, pero tenemos proyectado que este jueves cobren todo, hasta el final de diciembre”, precisó el oficial de prensa.

Añadió que el proceso para pagar la nómina, luego de que los soldados completan los formularios de trabajo, es tedioso y burocrático. “Quien realiza el desembolso”, explicó Dahleen, “es el Gobierno de Puerto Rico, y luego la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) reembolsa el dinero. En todas las instancias se revisa el horario presentado por los militares antes de ser pagado”, agregó.

“Es un proceso un poco tedioso. Se tiene que revisar esa nómina con nuestra gente de administración. Luego pasa a FEMA y ellos hacen su propia revisión hasta que el dinero lo paga el Gobierno de Puerto Rico”, sostuvo Dahleen.

En la isla, aún trabajan cerca de 1,600 soldados distribuyendo comida, agua y ofreciendo seguridad.

Preparados para proteger a sus policías

Por otra parte, Diego Figueroa, presidente del Frente Unido de Policías Organizados (FUPO), advirtió ayer que cuentan con 268 abogados a disposición de los uniformados que podrían ser investigados por el Departamento de Seguridad Pública. Esto luego de que ayer, nuevamente, el secretario de la agencia, Héctor Pesquera, aseverara que están en proceso de investigar el elevado ausentismo por enfermedad entre los agentes del orden público, luego de la falta de pagos de horas extra trabajadas durante la emergencia.

“Estamos preparados para defender a nuestros socios si hubiera alguna imputación. Pido al secretario (Pesquera) que haga una investigación justa”, sentenció Figueroa, quien añadió que aún quedan horas trabajadas que no han sido pagadas, a pesar de los 3,999 horarios que el Gobierno pagó la semana pasada y para los cuales desembolsó unos $6.4 millones.

El jueves se encontrarán frente a frente con Pesquera

Asimismo, Ismael Rivera Román, presidente del Sindicato de Policías, comentó que este próximo jueves el liderato de los uniformados tendrá un encuentro con Pesquera para buscar una solución al problema. En el cónclave, también discutirán los recortes en el sistema de retiro de los policías del territorio.