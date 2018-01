Trump recibe 2018 con una lujosa fiesta en un club privado

PALM BEACH, Florida, EE.UU. — Despidiendo 2017 con una lujosa fiesta en su club privado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, predijo que 2018 será un "año tremendo".

Trump dijo el domingo que el mercado de valores seguirá al alza y que las empresas seguirán llegando a Estados Unidos a un “ritmo rápido”. Además citó varios logros de su presidencia, incluyendo la reforma fiscal, la apertura de la Reserva Nacional de Vida Salvaje del Ártico para prospecciones petrolíferas y la derogación de la ley nacional de sanidad pública.

"Será un 2018 fantástico”, dijo Trump, ataviado con un esmoquin, a su entrada en el dorado salón de baile de Mar-a-Lago acompañado por la primera dama, Melania Trump, y su hijo Barron.

Preguntado por su reacción a las declaraciones del líder de Corea del Norte, Kim Jon Un, acerca de la existencia de un botón nuclear en su mesa, el dirigente republicano respondió diciendo: "Ya veremos".

Entre los invitados a la fiesta estaban los altos asesores de la Casa Blanca Ivanka Trump y Jared Kushner, los hijos del presidente Eric y Donald Trump Jr. y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin.

What a year it’s been, and we're just getting started. Together, we are MAKING AMERICA GREAT AGAIN! Happy New Year!! pic.twitter.com/qsMNyN1UJG

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 31, 2017