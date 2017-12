Justicia presenta cargos contra tres compañías por retener IVU

El Departamento de Justicia, junto al Departamento de Hacienda, informaron hoy que sometieron 19 cargos contra tres compañías por estas dejar de remitir las ganancias del Impuesto sobre la Venta y Uso (IVU) durante un periodo de cinco años.

El caso fue atendido directamente por la División de Delitos Económicos del Departamento de Justicia.

Las empresas, todas del mismo presidente —Eddie A. Ortiz Zayas— no enviaron una suma de $197,564 en contribuciones a Hacienda, dinero que correspondía a las arcas públicas del gobierno. Las compañías son: S.C. Concrete Corp., South Caribbean, Inc. y Ferretería Rabanal.

No obstante, el panorama podría ser peor al sumarle los intereses y las penalidades, debido a que con esto la cifra aumentaría a unos $395,128.

Los cargos, que fueron sometidos por la fiscal Leilani Dominicci Vázquez, apuntan a violaciones a la sección 6030.12 del Código de Rentas Internas del 2011 —que es dejar de recaudar y entregar en pago la contribución o intentar derrotar o evadir la contribución.

El juez Edgar Figueroa Vázquez, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, encontró causa para arresto y fijó una fianza de $19,000. La vista preliminar fue pautada para el 16 de enero.

De ser encontrados culpables, se exponen a una pena fija de ocho años y un día en prisión por cada uno de los cargos.

"El Departamento de Justicia y su División de Delitos Económicos está trabajando activamente con el Departamento de Hacienda como parte del acuerdo de colaboración firmado entre ambas agencias para investigar y procesar este tipo de actividad criminal. Continuaremos identificando a aquellos que le fallen al pueblo de Puerto Rico y llevándolos ante la justicia", señaló Wanda Vázquez Garced, secretaria de Justicia, en un comunicado.

Dominicci-Vázquez trabajó el caso en conjunto con los agentes Sandra L. Polo González y Ricardo J. del Valle Vélez, ambos del Área de Inteligencia de Fraude Contributivo del Departamento de Hacienda.

"Tenemos un compromiso claro de ayudar a todo comerciante que desee cumplir con sus obligaciones y ayudar a mejorar la economía de la isla. No obstante, esto no significa que obviaremos a aquellos que no deseen cumplir con sus responsabilidades. De eso se trata nuestro acuerdo con el Departamento de Justicia", indicó por su parte Raúl Maldonado Gautier, secretario de Hacienda.