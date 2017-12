Representante del PNP truena contra el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE. UU.

Como “inaceptable y una falta de respeto”, así catalogó el representante José ‘Memo’ González Mercado lo que describió como "dramática tardanza" demostrada por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos en el envió de los materiales necesarios para energizar completamente los municipios de Arecibo y Hatillo.

“Verdaderamente es un abuso, totalmente inaceptable y una falta de respeto la lentitud que ha demostrado hasta ahora el Cuerpo de Ingenieros en enviar postes, cables, transformadores y otros equipos necesarios para restablecer el servicio eléctrico en los pueblos de Arecibo y Hatillo", apunto el representante por el Distrito #14.

"Tenemos brigadas esperando esos equipos para reiniciar los trabajos de restablecer la electricidad. Si hubiésemos tenidos esos materiales, ya Arecibo hubiese tenido luz”, señaló el representantedel Partido Nuevo Progresista (PNP).

El también presidente de la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara baja exigió que los directivos del Cuerpo de Ingenieros viabilicen, inmediatamente, la entrega de estos equipos.

“No vamos a esperar más. Basta ya. Esta misma semana esperamos ver esos equipos aquí, en Arecibo y Hatillo. No queremos mas excusas. Esto no paso en Houston cuando llegó Harvey, tampoco sucedió en Nueva Orleans cuando impactó Katrina y no vamos a permitir que continúe sucediendo aquí”, agregó el legislador del Partido Nuevo Progresista.

A principios de noviembre, González Mercado le envió una carta al Teniente General Todd T. Semonite, jefe del Cuerpo de Ingenieros, exigiéndole mayor rapidez en los trabajos de levantar la red eléctrica en el norte de la isla.