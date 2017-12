Estudiantes de la UPR arrasan en competencia científica de Estados Unidos

La delegación de estudiantes del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR) arrasó con 15 premios en la Conferencia Anual de Investigación Biomédica para Estudiantes Minoritarios (Abrcms, por sus siglas en inglés).

Los jóvenes de la Facultad de Ciencias Naturales (FCN) se destacaron en las categorías de afiches y presentaciones orales. El grupo estuvo compuesto por 59 gallitos y jerezanas del recinto riopedrense viajaron a Phoenix, Arizona, para la competencia.

Entre los trabajos ganadores en la categoría de afiches se encuentra la investigación del estudiante Axel O. Vera Sánchez, titulada Determining the Fractionation Factor of Denitrification in a Midwestern Maize Soil, en la que se desarrollaba una técnica analítica útil para determinar el comportamiento de los isótopos de nitrógeno y oxígeno en la desnitrificación.

“Estábamos estudiando el proceso de desnitrificación que ocurre en la tierra, sobre el ciclo del nitrógeno, en el que el nitrato se va transformando hasta que se convierte en un gas y sale a la superficie. Lo que estábamos investigando era cuán rápido sale este gas y cómo las bacterias que consumen este nitrato discriminan en cuanto a los isótopos”, explicó el estudiante.

Mientras, Bryan Cobo Torres, estudiante de cuarto año de biología, ganó en la categoría de presentación oral con su proyecto titulado Determining the Effects of Chronic Interferon Stimulation on Heme Oxygenase Expression in Human Monocyte Derived Macrophages, que compitió en el área de neurobiología.

Cobo expresó que en su investigación se trabajó con los efectos que trae consigo el VIH en el cerebro. “Hay personas infectadas con VIH que después de los años comienzan a desarrollar efectos neurocognitivos, que son similares a los síntomas que le dan a las personas con Alzheimer, ya que el tratamiento antirretroviral no penetra el cerebro”.

Los 33 trabajos científicos que presentaron forman parte de los programas de investigación subgraduada Minority Access to Research Career (MARC) y Research Initiative for Scientific Enhancement (RISE), compitieron contra los proyectos de otros 2,200 estudiantes provenientes de diferentes universidades de Estados Unidos.

Los otros estudiantes que fueron premiados en la categoría de afiches, además de Vera Sánchez, fueron: Rocío Zorrilla Veloz y Jessica Ríos Santiago, en el área de química; Derek García Almedina y Yanira Rodríguez, en el área de bioquímica y biología molecular; Christian Álvarez Sánchez y Carleen Santiago Medina, en el área de matemáticas, física e ingeniería.

Además, Adrián Alejandro García y Albit Cabán Murillo, en el área de neurobiología; Adriana Vélez Avilés y Carla Quiñones Jurgensen, en el área de biología del desarrollo y genética; Javier F. Jusino Álamo, en el área de inmunología; y, Cheysaliz Pérez Verdejo, en el área de fisiología.

La competencia, en la que la UPR-RP participa desde el año 2001, es lugar por excelencia para que distintas universidades e instituciones recluten para sus programas graduados a estudiantes de alto calibre en diferentes ramas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.

Mientras, junto a Cobo Torres, Emily Valentín Méndez también fue premiada en la categoría de presentaciones orales en el área de fisiología.

“La competencia pone en el escenario de universidades nacionales a la UPR, como una que adiestra y prepara a estudiantes de alto calibre en diferentes campos de las ciencias biomédicas”, afirmó el doctor Orestes Quesada González, director de los programas MARC y RISE.

Los estudiantes galardonados pertenecientes a los programas MARC y RISE reciben un entrenamiento científico y profesional gracias a los auspicios de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH, siglas en inglés).

Por intermedio de propuestas competitivas, NIH aporta anualmente 2,368,213 a ese entrenamiento. De estos programas se benefician 57 estudiantes subgraduados y 30 graduados en el recinto riopedrense de la UPR.

Ambos programas son dirigidos y coordinados por el doctor Néstor Carballeira, del Departamento de Química, y el doctor Quesada González, del Departamento de Ciencias Físicas.

Los programas cuentan con 254 estudiantes egresados que han completado el grado doctoral en áreas relacionadas a la medicina en prestigiosas universidades en los Estados Unidos, y ahora forman parte de la fuerza científica profesional en industrias farmacéuticas, en el gobierno y la academia a nivel local e internacional.