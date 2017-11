Ernie Cabán investigará alegado caso de violencia doméstica de representante

El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez anunció el viernes la contratación del licenciado Ernie Cabán para que lleve a cabo una investigación sobre el supuesto suceso de violencia doméstica que se le imputa al representante Ramón Rodríguez Ruiz.

“Estamos notificando al pueblo de Puerto Rico que este servidor convirtió una orden adminsitrativa que existe en la Cámara de Representantes desde el 2016. Estamos activando un protocolo para comenzar una investigación que envuelve todo este asunto. Específicamente esta orden es para proteger a la víctima de violencia doméstica. Obviamente se inicia desde hoy este proceso investigativo que tiene que culminar antes del día 15 de diciembre y para esos fines hemos contratado al licenciado Ernie Cabán para que realice toda esta investigación”, dijo Méndez en entrevista radial (WKAQ).

La designación de Cabán Santiago se realiza bajo el amparo de la Orden Administrativa 2010-06, la cual establece el Protocolo para Manejar Situaciones de Emergencia en el Lugar de Trabajo.

“Las instrucciones que le dimos al licenciado Cabán fue que hiciera una investigación y que llegara hast alas últimas consecuencias. Siempre lo he dicho. Todos los legisladores somos transitorios…”, agregó al resaltar la experiencia de Cabán.

Según se ha informado, el pasado 10 de noviembre, el legislador supuestamente le dio un puño en la cara a la directora de su oficina de distrito, con quien supuestamente mantiene una relación. Los hechos ocurrieron en Santa Isabel. La mujer denunció la agresión pero luego cambió la versión de los hechos. Asimismo, trascendió que el golpe que recibió fue de tal magnitud que se le tuvo que realizar una tomografía computarizada en el Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) donde fue atendida.

“Se va a traer (a la perjudicada) y se va a sentar porque ella nos tiene que decir quien fue el agresor para poder darle protección. El proceso no se va a limitar solamente a eso y las instrucciones que se le dieron al licenciado Cabán es que yo quiero que realice una investigación completa que me arroje a mi quien fue la persona que agredió a esta joven porque nosotros tenemos dos responsabilidades: salvar la vida de ella y salvar su integridad física, que no ocurra ningun tipo de agresión en el área laboral y segundo yo tengo que salvar la integridad de la Cámara de Representantes y no me va a temblar el pulso sea quien sea”, aseguró el lider cameral.

Afirmó que al culminar la pesquisa divulgarán si el legislador estuvo o no involucrado en este incidente.

Rodríguez Ruiz es el representante de los municipios de Aibonito, Coamo, Santa Isabel, Salinas y preside la Comisión de Desarrollo Integrado de la Región Sur Central.