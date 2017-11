Analistas estadistas piden la salida de Ricardo Ramos

A 58 días del azote del huracán María, los apagones constantes para las pocas personas que recuperaron el servicio eléctrico y las revelaciones de contrataciones objetables provocaron que más voces en las redes sociales clamaran por la renuncia o destitución del director de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Ricardo Ramos. Incluso, analistas estadistas hicieron el planteamiento públicamente.

La exrepresentante y exjueza, Zaida Cucusa Hernández dijo que no se explica qué fuerza mantiene a Ramos en su cargo. Mientras que el abogado y analista político, Luis Dávila Colón sostuvo que el gobernador, Ricardo Rosselló ya no tiene mucho tiempo para actuar y sacar al director de la AEE.

Incluso, hasta El Molusco —quien cuenta con una masiva red de seguidores— hizo el reclamo directo a Rosselló para sacar a Ramos.

Aquí los tuits:

No puedo entender q razón poderosa existe para q el Ing. Ricardo Ramos dirija la AEE. Su credibilidad frente al pueblo es 0. Sus ejecutorias mediocres y torpes. Ayer Whitefish y otros y hoy contratando un amigo del alma a la cañona! Alguien podrá darse cuenta del daño q hace? — Cucusa Hernandez (@cucusahernandez) November 17, 2017

Si nuestro mundillo fuese enteramente logico y sensato, pensaria que el reinado de Ricardo Ramos en AEE tiene hoy un plazo finito🔚de minutos y segundos…🕤 — LUIS R DAVILA-COLON (@DAVILACOLON) November 17, 2017

Se le acabo la cabuya. No tienen mas opcion que botarlo sumariamente. Y ayer era tarde… — LUIS R DAVILA-COLON (@DAVILACOLON) November 17, 2017

Ramos ha estado en el ojo de la tormenta por la contratación millonaria de la empresa de Montana, Whitefish para restaurar el sistema eléctrico de la Isla, aún cuando no contaban con la experiencia necesaria. De hecho, tuvo que deponer en el Congreso sobre este asunto y por qué no optó por la APPA para establecer un acuerdo interestatal de colaboración. También cada vez crece la impaciencia de la ciudadanía y del sector empresarial por la falta de luz. El gobierno informa que alcanzaron metas de generación, pero no dan detalles sobre cantidad de clientes que recuperaron el servicio. Además, los apagones son la orden del día por la fragilidad del sistema. Hoy también salió a relucir la contratación por parte de Ramos de una persona que en el pasado formó parte del pliego acusatorio en un caso de corrupción a nivel federal.

Tanto Rosselló como otros jefes de gobierno sostienen que Ramos es un trabajador incansable y que está haciendo el máximo con un sistema que estaba obsoleto y una corporación que estaba quebrada.